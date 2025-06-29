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    好市多定價高？1商品淘寶代購含運剩半價 網友意見兩極

    美式賣場好市多。（資料照）

    美式賣場好市多。（資料照）

    2025/06/29 23:36

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多的商品，一直都深受消費者的喜愛。不過，近期就有消費者發現，好市多一款汽車擦拭布的官網價格，為新台幣609元，但從淘寶代購同樣的商品，卻只要人民幣78.8元（約新台幣320元），引發熱議。

    有網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「這價差有點嚇人。」原來，好市多自有品牌的汽車擦拭布價格，在台灣官網要價609元，但從淘寶代購含運才78.8人民幣，讓原PO直言，「相當於近兩倍價了…」

    文章一出，許多人都紛紛表示，「台灣就是世界上好市多營業額最高的，當然靠你產品跟會費來賺」、「台灣人盤啊…台灣好市多營收是最世界最高，退貨率也是全世界最低」、「被你發現賺錢方式了，快進大量貨來造福大家」、「曾經買過339！再次看到是609！這價格通膨也太大了吧！漲價漲得離譜！」等看法。

    同時，也有其他網友認為「人家產地欸，產地賣東西比別人貴的只有台灣好不」、「覺得便宜那是你拿台灣薪資看中國消費水準好嗎，拿美國薪資在台灣消費一樣覺得東西很便宜」、「就是不能確定中國代購給你的一定是正貨囉，而且不能退貨吧」等想法。

    有消費者發現，台灣好市多的訂價，比淘寶代購含運還高。（擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

    有消費者發現，台灣好市多的訂價，比淘寶代購含運還高。（擷取自Costco好市多 商品經驗老實說）

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