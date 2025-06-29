醫師相親竟吃癟！因執著「這些條件」被退貨

醫師社會地位高、工作穩定、收入頗豐，還能救人，是「婚友市場」搶手貨！示意圖，非當事人。（資料照，記者李容萍翻攝）

2025/06/29 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕醫師是「婚友市場」的搶手貨，許多未婚女性將「醫師娘」視為一生追求的目標，女醫師也是許多男醫師心中最理想的另一半，畢竟醫師社會地位高、工作穩定、收入頗豐、以及能助人救人，且能不斷學習新知識和技能，並在工作中獲得成就感，雖然不是100％完美，卻是許多人心中的優勢人選。不過，人有千百種，醫師間也有許多差異，尤其在尋找另一半時，也有不少讓人玩味的思維。

桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（29）日分享，經統計去年到今年6月間，該中心受理37位男醫師及32位女醫師參加「個別一對一」聯誼，卻只有促成5對「醫師與醫師」配，另有48位找到非醫師的另一半，但還有6位男醫師與5位女醫師仍未配對成功。

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徐姓社工表示，這些已經或將當「醫師娘」的以老師居多，其他包括空服員、心理師、公職人員、女秘書和護理師等；而女醫師選擇的男生包括機師、科技男，律師、工程師及高收入男生。

男醫師想找美女 個性「臭屁」被打槍

這些個案中，36歲的男醫師向社工抱怨，當醫師不怕找不到工作，有執照的保障，專業度夠，比較不容易被取代；且身為醫師會有很多醫師朋友，對家人的健康有一定的保障。他不了解自己只想找外表漂亮的女生，為什麼這些女生還要高高在上？倒是有聯誼女生吐槽表示，醫師發展相對侷限，比較沒有太多的變化，而個性「臭屁」更讓人受不了。

還有今年35歲，自己經營一家診所的女醫師也抱怨，希望找位男醫師，兩人一起經營醫院，相信醫師的聰明，兩人也可以生下聰穎的下一代，未料到這些男醫師沒眼光，女醫師坦言自己外在一般，又有點豐腴，但她不了解男醫師為什麼看不出她的內在及潛力。

想找年輕女生 恐有代溝

徐姓社工強調，醫師治病救人，當然受人尊敬，但如果老大不小的醫師想找過於年輕的女生，年紀差距太大有代溝，或醫師太過高高在上，不懂親民，不但不會是好伴侶，也不會是好醫師。對於這些找到對象的男女醫師，希望他們在少子化的今天，早生優秀的下一代，至於還在尋覓另一半的男女醫師，也建議不妨轉個彎，將心中的不必要「條件」放下，才可能早日「終結單身」。

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