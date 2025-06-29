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    普濟殿王巡醮「信仰之光」跨越國界 600盞燈籠點亮仙台

    普濟殿在王船廠前高掛200盞燈籠，今晚點燈。（記者王姝琇攝）

    普濟殿在王船廠前高掛200盞燈籠，今晚點燈。（記者王姝琇攝）

    2025/06/29 21:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕普濟燈會將於7月11日至8月24日赴日本仙台市若林區藤塚Aquaignis仙台舉辦「2025仙台台灣燈會」，適逢普濟殿舉辦「百年王巡五朝禳災祈安福醮」，廟方同步在王船廠前高掛200盞燈籠，透過燈火傳遞來自台灣的祈願與祝福，深化台日文化交流，讓「信仰之光」跨越國界、溫暖人心，將台灣王爺的庇佑與祝福照耀國際、祈願安康。

    普濟文史研究協會執行長蔣文正指出，普濟燈會跨國交流今年來到第5年，「2025仙台台灣燈會」將高掛600盞普濟燈籠，同時也邀仙台民眾在地創作200盞，新作品將於8月於日本當地進行評審，並投入明年普濟燈會展出。

    迎接「百年王巡五朝禳災祈安福醮」，普濟殿今晚於王船廠舉辦點燈儀式揭開王巡醮序幕，明天起至7月24日每晚舉辦來自交誼境的拜王府與拜船頭儀式，並結合歌仔戲、國樂、康樂晚會、南管祀王、北管排場等傳統藝陣輪番登場，精彩可期。7月5日將舉行「遷船遶境．步步祈福」，王船將遊巡境內七角頭，王爺與王船隆重出巡沿街賜福；邀信眾一起「拉王船」步步祈福、護佑家園，民眾在轄區內家門口設香案迎駕，將贈限量精美「八仙彩」懸掛門上，祈求闔家平安、添福納財。

    7月20日三大普度場同步舉行交誼境登殿、21日五朝福醮起鼓、27日普度植福，三大主普場熱情贊助將不惜重資禮聘邀明華園總團、薪傳歌仔戲團、三立電視台、大型綜藝節目等熱力加持，匯聚各界目光，引爆台南盛夏文化能量。8月9日王船將出帆駐駕安平林默娘公園對面行台，當晚由秀琴歌仔戲總團獻演，壓軸8月10日舉行「普化王船出巡」至漁光島燒化。

    普濟殿在王船廠前高掛200盞燈籠，今晚點燈。（記者王姝琇攝）

    普濟殿在王船廠前高掛200盞燈籠，今晚點燈。（記者王姝琇攝）

    接「百年王巡五朝禳災祈安福醮」，普濟殿今晚於王船廠舉辦點燈儀式。（記者王姝琇攝）

    接「百年王巡五朝禳災祈安福醮」，普濟殿今晚於王船廠舉辦點燈儀式。（記者王姝琇攝）

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