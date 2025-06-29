桃園辦阿美族Komoris河祭 全國每5位族人就有1人住桃園

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席原住民族歲時祭儀「阿美族Komoris 河祭」。（桃園市政府提供）

2025/06/29 21:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府原住民族行政局今（29）日在中壢區舉辦原住民族歲時祭儀「阿美族Komoris 河祭」，此歲時祭儀是各族生活經驗的累積，形成富有獨特文化意義的祭典儀式；副市長蘇俊賓出席表示，感謝阿美族肯定桃園、認同桃園，並在桃園生根，市府將會挹注更多資源給原住民朋友，讓阿美族文化成為桃園文化最精彩的一環。

蘇俊賓指出，台灣每10人中就有1人是桃園人，而全國每5位阿美族族人中，就有1人居住於桃園，代表桃園已是重要的阿美族聚落。感謝族人對桃園的信任與認同，選擇在此落腳、生根，市府也將持續投入資源推動文化保存與傳承，讓阿美族文化成為桃園文化中亮眼的一環。

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蘇俊賓說，未來市府將透過部落大學、文化健康站等平台，讓更多族人能夠看見、參與並共享原民文化成果，相信在市府、市議會及族群領袖的合力推動下，展現各項精彩的原民慶典祭儀，吸引各個年齡層的族人參與體驗，讓桃園成為阿美族引以為傲的所在。

原民局長巴奈．母路指出，此祭儀由桃園市迦納納石柱文化發展協會策劃演出，以花蓮瑞穗Kalala（迦納納）部落為核心，將傳統阿美族komoris河祭移師都會舉行，重現族人每年5至6月祭祀海神、河神，祈求出海平安與漁獲豐收的文化精神。整場祭儀依男子年齡階層進行漁撈、奉獻與共食訓練，由主祭頭目率領族人完成敬天、敬水、驅邪等儀式，依序向四方神祇與祖靈獻祭，象徵對自然與祖靈的敬畏與感恩。

巴奈．母路提到，現場除進行象徵狩獵與戰鬥的勇士訓練，婦女也準備糯米佳餚，族人齊聚共餐、載歌載舞，歡慶豐收，並表揚表現傑出的勇士。最後以雄壯的勇士舞壓軸登場，展現阿美族對傳統的敬意與文化傳承的堅持。

包括立法委員鄭天財、陳瑩、市議員楊進福、張秀菊、林志強、體育局長許彥輝、中壢區長李日強、桃園市總族群頭目森國斌等人均一同出席。

「阿美族Komoris 河祭」是祭祀海神、河神，婦女也準備糯米佳餚，族人齊聚共餐、載歌載舞，歡慶豐收，並表揚表現傑出的勇士。（桃市原民局提供）

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