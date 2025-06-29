傳統族服走秀、蜜桃之聲 拉拉山水蜜桃季活動開跑

拉拉山水蜜桃推廣系列活動開跑，安排原住民泰雅織布傳統服裝走秀，令全場為之驚豔。（記者李容萍攝）

2025/06/29 20:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區一年一度的拉拉山水蜜桃季活動開跑囉！復興區公所為推廣在地農特產品及泰雅衣飾之美，今（29）日在復興青年活動中心舉辦原住民泰雅織布傳統服裝走秀及展現原住民天賦的「蜜桃之聲」歌唱比賽，為復興區盛夏活動揭開序幕，也讓族服走入生活、走上舞台，繼續發光。

在這做族服的人越來越少的時代，活動邀請去年度水蜜桃公主及專業模兒穿著當地藝術家手工製作的泰雅族服走秀，讓傳統工藝躍上伸展台，展現泰雅傳統織布文化與時尚交織之美，在活動現場並同時展示香氣四溢、果肉飽滿的拉拉山水蜜桃，以及發表復興區公所與獵人食坊聯名發表原味文化與美食的相遇「高山水蜜桃冰淇淋」。

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今年活動另一亮點為首屆舉辦「蜜桃之聲」歌唱比賽，比賽設置為60歲以上長青組、40至60歲壯年組與40歲以下青年3組，計有57人報名，同台透過歌聲詮釋不同世代的情感與故事，讓復興區好聲音被更多人聽見，同時傳遞部落生命力與文化溫度。

復興區公所秘書王棋表示，藉由水蜜桃推廣系列活動打造拉拉山水蜜桃品牌，朝向精緻化、永續性的觀光發展目標邁進，新發表的水蜜桃冰淇淋是獵人食坊以友善土地的理念，嚴選來自復興雪霧鬧部落的水蜜桃格外品，利用這些因外型不符市場規格卻同樣香甜的果實，在農民與青農的細心呵護下，透過創意加工再次被賦予新價值。

獵人食坊負責人卓暐哲也分享，水蜜桃冰淇淋結合原住民的自然農法與永續精神，採手工製作，果香濃郁，口感清爽低負擔，希望讓更多人透過一口甜美，感受到部落的溫度與土地的滋味，且冰淇淋使用米來製作，希望大家都能吃得健康又美味。

復興區長蘇佐璽則預告，今年「水蜜桃之夜」將於7月12日晚間在上巴陵停車場登場，本日「蜜桃之聲」初賽各組前6名選手，將進入總決賽，水蜜桃之夜除了歌唱總決賽，還有邀請原住民歌手黑炫風及羅美玲等藝人演出，並邀請當地農友及商家設置市集推廣當地農特產品，歡迎民眾攜家帶眷，一同走進復興區拉拉山，體驗涼夏山林風景、品嚐香嫩多汁水蜜桃，感受一場結合大自然與泰雅文化的盛夏饗宴。

原住民泰雅織布傳統服裝走秀麻豆 ，展示新發表的水蜜桃冰淇淋。（記者李容萍攝）

新發表的水蜜桃冰淇淋。（記者李容萍攝）

復興區公所、復興區農會推出系列水蜜桃產品。（記者李容萍攝）

復興區公所舉辦原住民泰雅織布傳統服裝走秀及展現原住民天賦的「蜜桃之聲」歌唱比賽。（記者李容萍攝）

設計師與其原住民泰雅織布傳統服裝走秀亮相。（記者李容萍攝）

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