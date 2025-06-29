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    饕客錯愕！飄香50載 知名鰻魚飯「肥前屋」無預警熄燈

    北市鰻魚飯名店「肥前屋」無預警熄燈。（資料照）

    北市鰻魚飯名店「肥前屋」無預警熄燈。（資料照）

    2025/06/29 20:26

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於台北市中山區、在地生根50年的鰻魚料理名店「肥前屋」，今天（29日）卻無預警驚傳熄燈，讓不少饕客相當錯愕。

    以「俗擱大碗」現烤鰻魚飯及多樣化日式家庭料理受到饕客喜愛的肥前屋，日籍老闆町田世文以家鄉長崎古名「肥前」來當店名，在有「小東京」之稱的林森北路七條通飄香50載，門口常常都是排隊人龍。

    不過今天有網友在Threads上發文，「陪伴台北人50年的鰻魚飯老店，店員突然告知：今天最後一天囉！要好好珍惜，將永久歇業……2025/6/29老店的最後一舞。」

    貼文曝光後引發熱議，「好懷念十幾年前在北部讀書常去光顧肥前屋，確實便宜又好吃，中午限定的紅燒魚定食更是魚肉肥美」、「回憶中的老店-1」、「太突然了吧！我超愛這家店耶」、「這家鰻魚應該是全台灣最便宜的了」、「什麼？！我才想去回味一下這記憶中的味道……」、「我從大學到現在的回憶又要不見一家了」。

    綜合媒體報導，業者今晚也證實歇業消息。過去肥前屋與「京都屋」、「劍持屋」、「濱松屋」被譽為台北鰻魚飯「四大名屋」，但京都屋早在2019年10月20日因租約到期宣布關門，曾入圍必比登（Bib Gourmand）的濱松屋則是在去年熄燈，不過今年有新業主接手讓該餐廳「復活」，因此現在「四大名屋」只剩下濱松屋和連鎖型態的劍持屋。

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