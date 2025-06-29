週一天氣好壞參半！午後雷雨範圍強度減 中南部山區慎防豪雨

週一仍要慎防午後雷陣雨。示意圖。（資料照）

2025/06/29 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（30日）台灣東部、東南部及恆春半島地區，將有局部短暫陣雨；東部及馬祖地區，亦有零星短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門則為多雲到晴。午後，新竹以南地區及各地山區，恐有局部短暫雷陣雨；中南部山區則有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署預報，週一台灣附近環境為東南風至偏東風，迎風面的東南部及恆春半島地區，將有不定時局部短暫陣雨；東部地區亦有零星短暫陣雨；其他地區為多雲到晴。午後，新竹以南地區及各地山區，恐有局部短暫雷陣雨；中南部山區則有局部較大雨勢發生的機率，應留意午後天氣變化，外出要攜帶雨具以備不時之需。

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溫度方面，週一天氣持續炎熱，各地高溫普遍在32至35度，尤其是大台北地區及台南、高雄近山區，恐有局部36度以上高溫發生的機率，至於各地低溫約25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施並多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27至33度；金門為晴時多雲，約27至33度；馬祖為多雲短暫陣雨，約26至31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，台灣的大氣環境變化不大，還是以副熱帶高壓影響為主，且高壓勢力增強、雲系發展不易，雖仍有午後對流性降雨，不過範圍、強度會更趨縮減。

紫外線指數方面，週一基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、連江縣、金門縣、澎湖縣、台南市、高雄市、屏東縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為東南風至偏東風，西半部污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週一西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一為「危險級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一西半部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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