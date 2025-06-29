澎湖海事攜手大學生 溫暖料理回饋社區長者

澎湖海事學生由設計菜單、收菜等，都是親力親為。（記者劉禹慶攝）

2025/06/29 19:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校，為推廣技職教育實作精神、強化學生專業技能並培養社會關懷意識，與弘光科技大學攜手合作，今（29）日在馬公城隍廟前廣場共同舉辦「澎」湃食光・「弘」愛飄香課程發表暨感恩活動，展現技職教育的深度與溫度。

活動以「學生實作成果展現、公益辦桌文化推廣、在地關懷落實」為3大主軸，透過課程發表與現場辦桌形式，讓學生在真實場域中學以致用，並以溫暖料理回饋社區長者，培養其服務精神與人際互動能力。

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活動由2校餐飲相關科系學生共同設計菜單、備料、烹調與桌邊服務，藉由15桌佳餚饗宴，邀請13里獨居長者及地方賢達、家長與社區民眾共襄盛舉。

活動特別感謝財團法人澎湖馬公城隍廟熱情支持，不僅提供場地，亦協助邀請城隍廟周邊13里的長者與會，使活動更具溫度與在地連結。活動現場除餐點饗宴外，澎湖海事街舞社及音樂盒子社的學生也帶來精采演出；弘光科大更安排創意上菜秀，現場氣氛熱鬧溫馨，展現學生多元才藝與活力。

澎湖海事校長顏嘉禾表示，這場跨校合作活動不僅讓學生透過實作展現學習成果，更在與社區的互動中體會「做中學、學中做」的技職精神，尤其感謝馬公城隍廟在場地提供與長者聯繫方面的大力協助，是活動成功的重要關鍵。弘光科大吳松濂教授亦指出，這類活動充分體現技職教育的實務導向與公益價值，值得持續深化與推展。

澎湖海事校長顏嘉禾（左），頒發感謝狀給自己哥哥、城隍廟主委顏嘉弘。（記者劉禹慶攝）

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