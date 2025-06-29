雨彈升級！11縣市豪大雨特報 8縣市留意大雷雨

2025/06/29 18:32

中央氣象署今晚對7縣市發布豪雨特報、4縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

氣象署針對「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨警示，持續時間至20時止。（圖擷取自氣象署）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署17點55分，對7縣市發布豪雨特報、4縣市發布大雨特報；並對南、北8縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意安全。

氣象署17點55分，對新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市等，7縣市發布豪雨特報；桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市等，4縣市發布大雨特報。

氣象署提醒，今日新竹縣、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市地區及南投縣、台中市山區，將有局部大雨或豪雨；桃園、苗栗、南投、嘉義市地區及雲林山區，則有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；而低窪地區請慎防積水；山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

桃竹苗大雷雨至晚間8時

氣象署也發布大雷雨即時訊息，提醒「嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市」大雷雨持續時間至18時45分止；「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」大雷雨持續時間至20時00分止。

氣象署表示，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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