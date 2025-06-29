台中50對新人浪漫完婚！盧秀燕授心法：選你所愛、愛你所選

盧秀燕帶領新人宣讀結婚誓詞。（記者許國楨攝）

2025/06/29 18:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市114年度市民暨公教人員聯合婚禮，今（29）日下午在市府幸福登場，50對新人盛裝出席，乘坐市府特別安排的雙層戀愛巴士，繞行七期街頭浪漫進場，氣氛溫馨甜蜜，婚禮幸福大使、歌手閻奕格現場獻唱多首祝福歌曲，讓幸福氛圍更加濃厚。

台中市長盧秀燕則擔任主婚人，帶領新人宣讀結婚誓詞，並分享32年婚姻心得，語重心長地說：「選你所愛，愛你所選。」她鼓勵新人用一輩子的時間相互陪伴、照顧與成長。她也笑說，婚姻就像長跑，找到對的人是緣分，珍惜對的人才是智慧。

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這場婚禮不僅見證愛情，也蘊藏動人故事，其中張小姐曾向樂成宮月老列出理想對象清單，沒想到在112年參加市府聯誼活動時，遇見了與條件相符逾八成的盧先生，兩人相識、相戀，如今攜手步入婚姻殿堂，張小姐感動表示：「感謝市府，也感謝月老爺爺！」

至於50對新人中有10對為公務員，市府安排新人搭乘戀愛巴士經過秋紅谷、國家歌劇院等地標，沿途民眾揮手祝賀、比愛心，新人們笑稱這是一場「會移動的夢幻婚禮」；民政局長吳世瑋指出，這是聯合婚禮睽違6年重回市府舉行，第二場婚禮將於8月29日與石岡熱氣球嘉年華合辦，6對新人將體驗空中婚禮，乘坐熱氣球翱翔天際。

新人不僅收穫愛情，市府也贈送每對新人精美家電，還有愛心鎖、金鏟子、囍米、囍筷、心型麵及囍餅等幸福六禮組，更加碼精品及蜜月好禮摸彩活動，包括幸福鑽戒、渡假村住宿券、禮券6000元等驚喜大獎，讓新人帶著滿滿的祝福與愛意回家，展開甜蜜婚姻生活。

婚禮最後，盧秀燕帶領所有新人宣讀結婚誓詞，隨後新人向父母親鞠躬謝親恩，接著交換戒指信物、深情一吻，象徵堅貞的愛與承諾。

新人洋溢幸福笑容。（記者許國楨攝）

新人交換戒指信物。（記者許國楨攝）

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