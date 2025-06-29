地震風險一直存在！ 氣象署籲做「4項準備」

吳健富提醒，地震風險一直都在，民眾平時就要做好防震準備。（資料照）

2025/06/29 18:19

〔記者林志怡／台北報導〕日本地震頻繁，不少民眾擔憂，未來還有更大的地震，甚至引起海嘯。中央氣象署提醒，地震風險一直存在，民眾平時就要熟記地震求生作法，並落實家具固定、緊急避難包等防震措施，也務必與親友約定集合地點，且雖台灣不是日本相關海嘯直接影響區域，但宜蘭平原、東部沿海的出海口、港口仍要注意。

近期日本鹿兒島周邊地震頻繁，加上網路流傳的「7月5日大地震」時間將至，專家頻繁示警要注意較大規模的地震或海嘯威脅，對此中央氣象署預報中心主任吳健富解釋，與近期頻繁發生地震的鹿兒島地區有關的是「沖繩海槽」，而網路謠傳的7月5日大地震所指的是「南海海槽」，兩者位置略有差異。

請繼續往下閱讀...

吳健富說，菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊的區域形成長度極長的海槽區域，最下方是琉球海溝，往上是沖繩海槽，繼續往上才是南海海槽，但也因為這些海槽的長度長，能蓄存的能量也較大，且可能有較淺源的地震發生，若地震深度在35公里以內、規模達到7以上，就有機會引起海嘯並影響台灣。

關於日本周邊海嘯對台灣的影響，吳健富強調，台灣方向並不是海嘯直直過來的方向，但還是可能有較高潮位出現，通常落在10至40公分左右，宜蘭平原、東部沿海河流出海口、港口等地形有助於海嘯波堆高的區域仍要特別注意。

吳健富提醒，近期災難預言、地震預測消息頻傳，建議民眾與其擔心地震哪天發生，不如平時就養成「日常防災」的習慣，針對地震防災，民眾可以檢視家中的中大型家具，事先做好固定，避免在地震時傾倒並造成壓傷風險，並準備裝有飲用水、乾糧、手電筒、電池、簡易醫藥用品等物資的緊急避難包。

此外，吳健富指出，民眾平時要記住生活環境周圍的逃生路線與避難場所，也可以先與親友約好地震造成房屋受損時的集合地點，如此一來，即使地震發生當下在不同地方、地震後遇到通訊中斷，也能盡快確認彼此安全，地震發生當下則要「趴下、掩護、穩住」，臨危不亂。

至於專家頻繁呼籲的海嘯風險，吳健富說，氣象署會在海嘯波到來前3小時、2小時分別發布「海嘯警訊」、「海嘯警報」及「國家級警報」，沿海地區也會開始廣播提醒民眾往高處撤離，也建議海邊遊玩的民眾，平時就要留意「海嘯疏散避難地圖」，以利災害發生時迅速找到並前往安全地點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法