一晚給2萬！「凶宅試睡員」徵文爆紅 一票人示警︰小心詐騙

多數民眾在買房或租屋時，會盡可能避開非自然死亡的「凶宅」，為此有屋主會聘請各種特殊職業人員，到事發凶宅住一段時間「洗屋」。示意圖，圖為日本鬼屋場景，與新聞事件無關。（資料照，法新社）

2025/06/29 20:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多數民眾在買房或租屋時，會盡可能避開非自然死亡的「凶宅」，為此有屋主會聘請各種特殊職業人員，到事發凶宅住一段時間「洗屋」。近來有網友PO文徵「凶宅試睡員」，一晚最高開價最高2萬元，甚至還在文中強調「真的很兇」，該文在網上引發熱論，有人主動報名，也有人質疑是詐騙手法。

據悉，一名網友27日在社群平台Threads發文，希望能徵凶宅試睡員，並開價睡一天酬勞就能拿到1.5萬至2萬元。根據徵才文的工作內容描述，試睡員必須自備寢室用具，前往指定房屋（凶宅）內過夜睡8小時，這些房屋範圍遍及全台；另外，原PO還強調「案子皆是非正常死亡，請謹慎考慮」、「真的很兇，應徵前請自行考量」。

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該文一出，吸引超過200多萬人次瀏覽，除了吸引大批網友討論，還湧入不少聲稱想要報名。原PO後來在留言區陸續透露，手上案件皆是凶宅屋主售屋前，委託他們尋找試睡員，一個案子大概1至2天，現場會簽保密、薪資合約，現場會架設相機全程拍攝；此外，試睡員可攜伴1人，但薪資不會因此增加，未成年者請勿來應徵。

一些網友留言調侃，「請問女鬼大約年齡？」、「我窮到鬼都不敢靠近了」、「只要膽子大，女鬼放產假」、「我是窮鬼，祂有比我兇嗎？」、「鬼很可怕，窮也很可怕，窮鬼最可怕」、「可以把家裡供奉的十幾尊神明神像帶過去住嗎？」、「一天2萬，不要說睡8個小時，它們要湊3桌麻將我都先幫它們準備好」、「想問一下能簽1年約嗎？祂如果受不了跑了，天涯海角我都幫妳抓回來」。

然而，更多網友留言提醒，類似的徵才文在Threads短時間內大量出現，且發文者幾乎全是創建不到1星期的全新帳號，就連上述爆紅的徵才文原PO，在此之前僅發布過一篇文章，質疑是這可能是最新的詐騙手法。值得一提的是，台灣在2023年曾有人以假帳號，冒用市立殯儀館名義在網路徵凶宅試睡員的案例。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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