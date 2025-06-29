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    台南唯二促轉會公告不義遺址 新營圓環年底完成標示

    新營圓環是台南目前除了湯德章紀念公園之外，另1處公告的不義遺址。（文化局提供）

    新營圓環是台南目前除了湯德章紀念公園之外，另1處公告的不義遺址。（文化局提供）

    2025/06/29 18:13

    〔記者劉婉君／台南報導〕促進轉型正義委員會於2021年公告全國42處與228事件及白色恐怖有關的不義遺址，行政院去年也通過《不義遺址保存條例》草案。台南市目前有湯德章紀念公園及新營圓環2處獲得公告的不義遺址，其中，湯德章紀念公園已於去年3月完成不義遺址標示，新營圓環則配合圓環路面改善工程，將在年底前完成。

    相較於湯德章紀念公園，一般民眾對新營圓環的人權歷史比較不瞭解，配合「台南人權月」，文化局除了舉辦3場聲音漫遊節目走讀，於昨（28）日帶民眾走入鹽分地帶的人權歷史場域，今日也舉辦「踅入那個日常的所在」系列活動—新營圓環故事走讀活動。

    新營圓環位處台南市新營區交通要道，也是1947年台南縣參議員、縣商會理事長黃媽典遭到不當逮捕後，被公開槍決的地方。

    文化局表示，新營圓環的公共空間有4隻蝙蝠的圖騰，在地藝術家在田野調查時，經耆老分享，傳聞這些蝙蝠有鎮壓冤魂的意喻。

    不義遺址標示的規格由國家人權博物館統一規範，未來民眾可透過標示上的簡介，了解新營圓環的人權事件發生時間與相關歷史，還可透過掃描QR Code連結不義遺址的相關網站，深入瞭解。

    而「踅入那個日常生活的所在」系列活動，8月10日還有1場加碼的走讀活動，7月5日下午有不義遺址與紀念之物導讀，後續還有3場藝術參與工作坊，活動免費，線上報名https://forms.gle/NtMtoJ61ZiZixfgk6

    「台南人權月」聲音漫遊節目走讀活動，帶民眾走入鹽分地帶的人權歷史場景，認識台南的人權歷史。（文化局提供）

    「台南人權月」聲音漫遊節目走讀活動，帶民眾走入鹽分地帶的人權歷史場景，認識台南的人權歷史。（文化局提供）

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