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    內政部統計結婚年齡 男多大於女、平均差7歲以內

    民國112年至113年台灣男女性結婚，男性以31歲至35歲最多，女性以26歲至30歲較多。（資料照，記者朱沛雄攝）

    民國112年至113年台灣男女性結婚，男性以31歲至35歲最多，女性以26歲至30歲較多。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2025/06/29 17:40

    〔中央社〕面對少子女化挑戰，內政部統計民國112年至113年台灣男女性各年齡層結婚情形，男性以31歲至35歲最多，女性以26歲至30歲較多，且在各年齡層都以「男性大於女性」比率較高，各年齡層與其配偶平均差距在7歲以內。

    內政部表示，近年少子女化成為已開發國家共同面臨的挑戰，而擇偶在婚育過程至關重要，因此就112年7月至113年6月底結婚登記情形，統計民眾擇偶現況。

    內政部指出，觀察男女性各年齡層結婚情形，男性以「31歲至35歲」占約30%最多，女性以「26歲至30歲」占約34%較多，且在各年齡層都以「男性大於女性」比率較高，不過配對時仍以相似年齡層、或男性較女性高1個年齡層（1歲至5歲）情形較多。

    若以各年齡層「配對」占比，以男女都是「26歲至30歲」及「31歲至35歲」最多，接續為男性高於女性1個年齡層較多，如「31歲至35歲」男性與「26歲至30歲」女性結婚、「36歲至40歲」男性與「31歲至35歲」女性結婚，這4種情況占總體結婚對數5成。

    另觀察差距2個年齡層男性大於女性的情況，以「36歲至40歲」男性與「26歲至30歲」女性結婚占2.44%最多，其餘狀況都在2%以內。

    若觀察配偶平均年齡差距，男性各年齡層與配偶年齡差距以25歲為分界，25歲以下年齡平均較配偶小，25歲以上則較配偶大，而隨年齡增加，與配偶年齡差距也逐漸擴大，由「26歲至30歲」的0.25歲，增加至「51歲以上」的6.61歲。

    以女性來說，只有「20歲以下」平均較配偶大1.24歲，但此年齡級距只占總結婚對數的1.90%；其餘各年齡層，平均年齡都較配偶低，以「21歲至25歲」平均較配偶低3.45歲差距最大，隨年齡增加至「36歲至40歲」，年齡差距平均在1.08歲最少，之後隨年齡增加後差距又逐漸擴大，「51歲以上」平均年齡差距擴大至3.01歲。

    結婚配對中，男女皆為「專科及大學」學歷者占 44.27%最多；婚配狀況集中在人數較多的「專科及大學」及高一階的「碩士」或低一階的「高中（職）」配對為主，而「男高女低」及「女高男低」狀況都普遍存在，無明顯差異。

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