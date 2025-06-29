美濃博學會頒7獎項獎學金 55博士共襄盛舉

美濃博士學人協會今天在美濃國中盛大舉辦頒獎典禮，計有55位博士及校長到場共襄盛舉。（美濃博學會提供）

2025/06/29 17:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕美濃博士學人協會今天頒發行動方案、雙語說故事及月光山科技等7獎項獎學金，表揚在各領域有傑出表現的後進，計有55位博士到場共襄盛舉。

美濃博學會秘書長古錦松表示，美濃客家先民早期生活環境惡劣，十分重視子女教育，靠著種稻子、種菸草，為國家社會栽培出近500名博士，堪稱是「博士的故鄉」，這群博士學人及鄉親事業有成後，組織美濃博士學人協會，設置各項獎助學金，拉拔後進學弟妹，為回饋鄉里樹立最佳典範。

請繼續往下閱讀...

美濃博學會今天在美濃國中盛大舉辦頒獎典禮，總計頒發行動方案、雙語說故事及月光山科技獎學金、海外培力獎學金、吳其熊獎助學金、曾文忠美術獎學金及美術徵畫比賽等七獎項，包括國教署副署長戴淑芬、前科技部長楊弘敦、高市客委會主委楊瑞霞和美濃博學會理事長劉永元等人均到場共襄盛舉。

日勝生集團董事長林榮顯致詞表示，集團很榮幸能以國家行動方案規格支持「台灣之光」的培育，日勝文教基金會長期協助美濃國中小棒球隊，並支持高市行動方案及全國美濃映象微短片競賽，鼓勵高市學生組隊參賽，並關懷當前社會議題。

今天的頒獎典禮亮點之一，是「第二屆高雄地區國中小學行動方案競賽」表揚，該競賽由高市教育局與台灣地區美濃博學會共同主辦，日勝文教基金會贊助，競賽引導師生研究校園或社區永續發展議題，鼓勵提出具體可行行動方案，範圍涵蓋淨零排碳、食農教育、AI與永續經營等議題，參賽隊伍需就問題說明、可行方案檢視、可行方案提出及行動計畫擬定4個步驟進行實作與發表。

曾文忠美術獎學金及曾文忠美術徵畫比賽等獎項得獎學子。（美濃博學會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法