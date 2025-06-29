北市高溫今衝破37度！週二到週四將更熱 熱帶系統趨勢下半週明朗

接下來一週將持續高溫炎熱，週二至週四北部地區恐有37度以上高溫。（資料照）

2025/06/29 16:59

〔記者林志怡／台北報導〕各地連日高溫炎熱，今日午後雙北地區也出現37度以上高溫，中央氣象署提醒，本週二至週四因太平洋高壓勢力增強，將比今明兩天更加炎熱，民眾務必做好高溫防範措施，另本週新竹以南地區、各地山區需注意午後局部短暫雷陣雨，熱帶系統發展趨勢則預計到下半週才會比較明朗。

今日台北社子（社子測站）、士林（科教館測站）、新北八里（八里測站）分別測得38.2度、37.4度、37.1度高溫，不過，社子測站所處位置具有地理環境特殊性，並受到都市熱島效應影響，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅能代表該站附近溫度特性，因此在氣溫監測排名時會遭到剔除。

請繼續往下閱讀...

中央氣象署預報員林定宜表示，明日台灣周邊維持東南風為主的環境，迎風面的東南部地區、恆春半島有不定時局部短暫陣雨、東部地區有零星短暫陣雨，另新竹以南地區、各地山區午後有局部短暫雷陣雨，且中南部地區有局部較大雨勢。

明日氣溫方面，各地氣溫則普遍可達32至35度，大台北、台南、高雄地區有局部36度高溫出現，且基隆北海岸、恆春半島需注意陸上強風。

週二至週四則因太平洋高壓勢力增強，各地更加高溫炎熱，尤其北部地區有37度左右高溫發生，但雨區將較明日縮小，僅東南部地區、恆春半島有不定時短暫陣雨，新竹以南地區、各地山區午後有局部短暫雷陣雨。

週五至下週日太平洋高壓逐漸減弱，台灣處於弱風環境，南方的低壓帶水氣有北移趨勢，南部地區有不定時零星短暫陣雨，新竹以南地區、各地山區午後仍有局部短暫雷陣雨。

未來一週熱帶系統發展方面，林定宜說，南海至菲律賓東方、關島都是大低壓區，雖有利於熱帶系統發展，且預報後期有熱帶擾動發展可能，但目前不同模式預報結果仍有非常大的分歧，系統發展強度、位置、個數都有非常大的不確定性，氣象署將持續觀察，預計下半週才會比較明朗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法