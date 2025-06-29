澎湖7/1起開放海膽採捕 漁會放流3000顆復育海洋資源

澎湖區漁會與博幼基金會合作，在澎南海域放流300顆海膽苗。（澎湖區漁會提供）

2025/06/29 16:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會新任總幹事顏德福上任以來，積極推廣海洋保育觀念並善盡社會責任，今（29）日與博幼基金會攜手舉辦「親子海膽放流暨海洋教育推廣活動」，活動地點選在澎南區沿海地帶，數量共計3000顆海膽，期能透過寓教於樂的方式，帶領親子家庭共同參與海洋資源復育行動，喚起大眾對海洋環境永續的重視。

活動在澎湖區漁會與博幼基金會共同引導下，孩子們與家長一同將珍貴的海膽苗，放流至適合棲息的海域，象徵新生命的啟程，也象徵人類與海洋共生共存的承諾。親子也參與「包龍虎斑魚水餃體驗」，實際動手製作，以推廣澎湖優鮮的養殖魚產品，強調澎湖海水資源與水產養殖的品質與價值。

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活動最後，所有家庭一同前往澎湖種苗繁殖場，由柯志鴻場長規劃一系列「澎湖海洋生態教育體驗」，包含種苗觀察、生態知識導覽，以及極具意義的「親手種珊瑚」活動，讓參與者深刻體會到海洋生態保育的重要性。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，此次活動融合海洋教育、親子互動及在地優質漁產推廣，期盼能從家庭出發，向下扎根海洋保育觀念，共同守護澎湖的碧海藍天與永續漁業未來。7月1日澎湖開放海膽採捕，呼籲民眾守法，8公分以下海膽勿採，讓海膽資源得以永續。

澎湖區漁會致力復育海洋資源，放流各種海洋種苗。（澎湖區漁會提供）

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