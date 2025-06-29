代理教師年資採計入法 代課教師工會：8年倡議終見成果

全國代理暨代課教師產業工會認為，教育部的修法終結長年「做再久也不調薪」的結構性不公，是全台代理教師遲來卻關鍵的尊嚴與保障。（資料照）

2025/06/29 16:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部近日公告修法，代理教師只要單次聘期超過3個月、累積滿1年，即可提敘1級薪資，比照專任教師辦理。全國代理暨代課教師產業工會指出，此終結長年「做再久也不調薪」的結構性不公，是全台代理教師遲來卻關鍵的尊嚴與保障。

教育部修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，新增第16條第3項條文，明定合格代理教師的工作年資，只要單次聘期超過3個月、累積滿1年，即可提敘1級薪資，比照專任教師辦理，首度明文將代理教師納入《教師待遇條例》第9條年資採計機制。

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此案源於代理教師張凱翔不滿其2年的任教年資未被學校採計，聲請釋憲。全國代理暨代課教師產業工會說明，張凱翔於2017年提起行政訴訟，並開始申訴至2019年正式聲請釋憲，2023年1月憲法法庭正式受理，去年3月言詞辯論，8月宣判違憲並限期1年內修法，歷經8年終於迎來制度改正。

工會認為，這是對過去不正義的回應，也是對未來教育勞動環境的一次結構性修補。在少子化與教育人力流動加劇的背景下，保障代理教師合理待遇，正是穩定教育現場、留任優秀師資的關鍵。年資提敘制度的建立，有助於形成穩健的人力網絡，避免制度性歧視與人才外流。

工會強調，將持續追蹤全國執行情況，呼籲各地方政府儘速公告配套與執行方式，讓修法成果真正落實在第一線教育現場。也盼各地教育局處與工會共同確保新制平穩上路、教師權益不留死角。

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