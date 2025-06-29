瞥見老樹最後身影！羅大佑創作〈童年〉靈感地 宜蘭百年樟樹染病鋸除

2025/06/29 16:47

宜蘭醫院老樹後援會拍下生病老樟樹的最後身影。（圖擷取自宜蘭醫院老樹後援會臉書粉專）

舊宜蘭醫院生病的百年老樟樹被鋸後走入歷史。（圖擷取自宜蘭醫院老樹後援會臉書粉專）

舊宜蘭醫院1棵近百年樹齡老樟樹罹病被鋸掉，僅保留樹頭當紀念。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕舊宜蘭醫院的老樹群，是知名歌手羅大佑創作膾炙人口流行歌曲〈童年〉的靈感來源，其中1棵近百年樹齡老樟樹罹患嚴重的褐根病，27日被忍痛鋸掉。宜蘭縣樹藝景觀所今天（29日）表示，將保留老樹樹頭，日後配合文字說明，記錄老樹的歷史。

舊宜蘭醫院是昔日地方鄉親口中的大病院，現為國立陽明交通大學附設醫院新民院區，宜蘭市公所2013年打算開闢92號道路，移植院區的老樹群，引發反彈聲浪，有6000多人連署護樹，11棵老樹隔年被縣府公告作宜蘭醫院樟樹群，登錄為文化景觀，後來經過票選，命名陽明老樹廣場。

舊宜蘭醫院老樹群以樟樹居多，另有小葉欖仁、榕樹，平均樹齡超過80年，最久可追溯到1904年，羅大佑童年時期與當醫師的父親住在醫院宿舍，他的〈童年〉歌詞中的「池塘邊的榕樹上……」，創作靈感即來自於這裡的老樹群。

老樹群中的1棵樟樹，被診斷出褐根病，樹部已經腐爛，隨時有倒塌之虞，當地緊鄰醫院又是鬧區，人潮絡繹不絕，宜蘭縣樹藝景觀所基於安全考量決定鋸掉樹幹，僅保留樹頭作紀念。

宜縣樹藝所表示，27日鋸樹當天規劃為環教活動，邀請宜蘭中山國小小朋友及附近安養機構長者參加，認識舊宜蘭醫院的老樹群，生病老樟樹鋸掉後，鋸下木料做成生活小物，樹頭將有文字說明，讓老樟樹生命意象延續下去。

宜蘭醫院老樹後援會也記錄生病的老樟樹最後身影，把影片PO網，「敬送老樟樹一程，願老樹群與（宜蘭）舊城同在，永保平安」，不捨之情溢於言表。

舊宜蘭醫院老樹群被宜蘭縣政府登錄為文化景觀，經票選命名陽明老樹廣場。（記者江志雄攝）

27日鋸樹當天，許多人到場向生病的老樟樹告別。（圖由宜蘭縣樹藝景觀所提供）

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