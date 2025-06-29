笑瘋！韓人氣歌手頌樂拍MV 鄉民目光全被後方台灣妹子搶走！

頌樂受訪時，後方一名台灣妹子試圖拔出卡死的塑膠椅，引發大批台灣網友共鳴。（圖翻攝自MAMAMOO官方YT）

2025/06/29 18:14

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓女團MAMAMOO隊長頌樂進軍華語樂壇，本月10日推出與台灣知名創作歌手9m88合作的新歌《Floating Free》，頌樂的中文發音和唱功讓粉絲大驚豔。近日MAMAMOO官方釋出該首歌曲在台灣拍攝MV的花絮，其中有一段頌樂受訪的畫面，後方一名台灣妹子試圖拔出卡死的塑膠椅，令人熟悉的動作瞬間引起大批台灣網友共鳴。

MAMAMOO官方YouTube頻道昨天（28日）釋出頌樂首支個人中文出道單曲《Floating Free》的MV拍攝花絮。在影片接近尾聲時，頌樂分享在台灣拍攝的各種點滴與心得，但有趣的是，台灣鄉民們目光竟然不是在頌樂身上，而是後方搶鏡的台灣妹子。

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畫面中可以看到，頌樂受訪時，一名女性工作人員走近後方4張疊在一起的塑膠四腳椅，由於這種椅子疊放時容易出現卡死的狀況，該名妹子使出吃奶力氣總算將4張椅子分成2張，然而怎樣都無法順利拔出1張椅子出來，最後妹子無奈走出鏡頭外。

這一幕被分享到Threads上後，吸引上百萬人觀看，大批網友直呼有共鳴，「身為台灣人非常能理解後面那位椅子拔不起來的絕望」、「最道地的遊客影片不是去台灣的哪個鄉鎮小巷，而是背景有一個台灣人拔萬惡的塑膠椅拔到絕望手足無措」、「真的快笑死，後面拔椅子好吸睛」、「抱歉，第一次焦點不是在頌樂身上......」、「好想去幫他一把啊！」、「整部花絮最有台灣味的畫面」。

頌樂受訪時，後方一名台灣妹子試圖拔出卡死的塑膠椅，引發大批台灣網友共鳴。（圖翻攝自MAMAMOO官方YT）

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