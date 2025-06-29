守護貝克氏鹽草 台江親師生淨堤

吳靖盈老師指導學生以樣框進行貝克氏鹽草生態物種調查。（記者王姝琇攝）

2025/06/29 16:12

〔記者王姝琇／台南報導〕為守護山海圳國家綠道發現的國際易危「貝克氏鹽草」，參與第12屆台江流域專題研究人文營的60餘位親師生，今天到山海圳國家綠道起點「四草湖」，展開淨堤守護鹽草行動，同時進行貝克氏鹽草棲地生態調查。

海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」、安慶國小、長平國小及和順國中等5校、60餘位親師生，今天利用假日齊聚社大台江分校「NGO教室」，由劉商隱、吳靖盈、郭一勤、林秀慧等大學教師指導，認識貝克氏鹽草生態，討論友善環境空間設計，緊接著前往「四草湖」展開淨堤護草行動，吳靖盈進一步指導學生以樣框進行貝克氏鹽草生態物種調查。

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和順國中王苡臻、戴宛諭同學表示，淨灘活動撿到最多的垃圾是菸蒂，顯示貝克氏鹽草受到許多人為威脅，如過度開發、垃圾污染、人類的隨意踐踏等，我們應該好好反省。調查貝克氏鹽草過程中，發現低潮帶量較少，中潮帶發現量較多，可能和貝克氏鹽草喜歡有陽光、鹽分高的地方有關。

長平國小洪妤溱、陳兆軒也說，踏查貝克氏鹽草時看見許多鐵尖海蜷、小螃蟹、寄居蟹，此次淨堤守護貝克氏鹽草，親眼目睹了這些課本上的生物，不再覺得他們只是與自己無關的生命，而是在世界的某一個角落也努力生活、重要的存在。

長安國小老師翁育民說，關心台江生態多年，雖知食物鏈中生產者的重要性，卻是首次聽聞貝克氏鹽草的存在及其生態位階，與學生同時從零出發，以全新視角及知識內容繼續守護台江，教學相長，再次說明在地公民力量及知識力量的重要。

守護貝克氏鹽草，台江親師生今天展開淨堤行動。（記者王姝琇攝）

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