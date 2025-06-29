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    彰化一期稻作大豐收！每分地淨利破萬元 農民笑開懷

    彰化地區一期稻作收割進入尾聲，這期稻穀豐收，收購價也高。（記者顏宏駿攝）

    彰化地區一期稻作收割進入尾聲，這期稻穀豐收，收購價也高。（記者顏宏駿攝）

    2025/06/29 16:03

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一期稻作收割進入尾聲，農民的收成數量或市場收購價格都呈現「倒吃甘蔗」的豐收景象，每分地稻穀收成約有1800台斤，糧商收購價上看每百台斤1200元，平均每分地收益可達2萬元以上，扣掉各項成本，淨利約有1萬元，這是近年難得的好收成。

    溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，今年溪州農會自6月14日起展開一期稻穀收購作業，初期的平均每分地收成約1600台斤，但越到後期，收成量越高，不少稻農達2000台斤的高水準，平均也都有1800台斤；出現收成落差主因在今年4、5月間的稻熱病，罹稻熱病的農戶普遍提前收割，「撐到最後」的稻子，結穗飽滿，品質好，糧商樂得收購。

    他說，今年收割期天氣還算穩定，若稻子濕度在28度至26度，每百台斤收購價約在1170元至1200元，若在24度以下更可有1200以上的好價錢，近日彰化高熱，午後少有下雨，稻農只要品質好都能有1200元以上的好行情。

    埤頭鄉農會總幹事王宋民也表示，今年糧商開盤價訂為每百台斤1180元（濕度27.9％以內），較去年同期開出990元，高出190元，農友每分地的收益至2萬元以上，即便整地、插秧、秧苗等生產成本同步上升，每分地淨利仍可達1萬元，相較以往增加約4成。王宋民指出，這對基層農友而言是實質的幫助，讓稻作生產更有保障，且有效維持國內安全存糧。

    他表示，一期稻作算是「風調雨順」加上政府加大公糧收購，才有好行情，但展望未來二期稻作，會遇到颱風季節。目前正值二期稻作公糧補申報期間，農會也特別呼籲農民踴躍投保「加強型水稻保險」，萬一遭遇天災損失，仍能維持穩定收益、降低損害風險。埤頭鄉農會將持續與政府攜手，落實照顧農民、保障糧食安全的使命。

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