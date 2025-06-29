北市信義徒步區街頭展演抽籤 15天有13天抽中同一人

信義徒步區周邊都是百貨商圈，假日是熱門的街頭展演空間。（記者何玉華攝）

2025/06/29 15:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義徒步區7月份展演空間場次抽籤，15天出現13天是同一個人正取的情形，引發不公質疑；台北市文化局解釋，系統保障原住民身用的申請人使用，每梯次保留不低於展演總場次3%的名額，7月1日至7月15日，依規定保留16場，有33筆原住民身分街頭藝人登記，經系統亂數抽選，皆符合規定。不過，仍被質疑制度有瑕疵，所謂的保障不該害到該身分變成靶位。

街頭藝人明堯日前在社群平台Threads上發文質疑，文化局的街頭藝人抽籤太誇張，1次抽15天的表演機會，信義徒步區卻出現15天有13天都被同一個人正取的情形，希望文化局能給全部的街頭藝人一個解釋。

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文化局說明，信義徒步區展演空間抽籤機制是系統依據街頭藝人自行登錄的場地及展演場次抽選意願，以及「臺北市信義及西門徒步區街頭藝人從事藝文展演活動申請管理要點」第2點第11款：「為保障具有原住民身分之申請人使用，每梯次保留不低於展演總場次百分之三之名額」之規定，亂數抽選出各梯次展演名單。

文化局進一步指出，7月1日至7月15日信義徒步區按規定總場次3%的原住民保證名額為 16 場，登記中有33筆是原住民身分街頭藝人。在總場次中，確保原住民中籤場次達到保障比例（3%）後由系統亂數抽選，中籤名單中的確有個別原住民登記者取得較多場次。經查核，都是有效申請、登記場次也符合規定。將傾聽各界聲音，作為未來優化抽籤制度的參考。

對於文化局的解釋，明堯進一步發文指出，從確保特定身分的權益出發，不是壞事，但「15天有13天被同一個人抽走」的荒謬結果，不就是制度有瑕疵、有問題？認為文化局應該重新思考跟整理制度上的問題，他特別強調，發聲不是針對原住民表演者，而是長年的制度問題，要被訂正的是「制度」而不是「身分」。

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