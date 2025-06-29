暑假玩水趣！虎尾632親水公園每週開放4天 西螺泳池7/5起免費開放

虎尾632高地親水公園7、8月加碼開放時間，週四至日讓民眾開心戲水。（記者李文德攝）

2025/06/29 15:52

〔李文德／雲林報導〕因應暑假到來，甫啟用的虎尾632高地親水公園，每週末都湧入千名親子遊玩。虎尾鎮公所決定，每週加碼2天開放，7、8月份週四至日開放，更推出暑假限定活動，每週六將有街頭藝人演出、在地美食市集；另西螺鎮公所表示，鎮立游泳池將從7月5日重新開放，週週5天免費入場，讓親子消暑一夏。

占地1.5頃的632高地公園是縣內面積最大的水陸親子公園，設有水噴霧、水濂瀑布及地坪噴泉的戲水區，可供市集展演用的空間、草坪野餐區，從6月8日啟用後，已成為親子休憩玩水的最佳選擇。

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鎮長林嘉弘表示，親水公園每週六、日開放，短短開放3週末，單日上千名親子前往戲水。為因應暑假到來，7、8月將將從週四開放至週日，考量遊客湧入，園區設置24小時即時水質淨化與循環更新過濾系統，並由專人每日定時檢視與維護，提升水池清潔效率，另採取每4天全面換水機制，每次換水約需100公噸水量。換水期間由專責人員深入池底進行刷洗、消毒與水質強化處理，確並依實際使用狀況加強清理頻率。

林嘉弘說，迎接暑期旅遊熱潮加碼推出暑假限定活動「632夏日市集音樂季」，每週六下午3至5點，有街頭藝人演出、在地美食市集，更有不定期發送冰品，讓親子們吃喝玩樂一次滿足。

此外，西螺鎮立游泳池將於7月5日起再次開放，免費讓民眾入園。鎮長廖秋萍表示，園區內有水道長25公尺、深度120公尺的標準池、兒童池、Spa、男、女淋浴間等設施，將開放至8月31日，每週一、二公休保養，其餘5天上午8點到12點、13點至17點。

廖秋萍指出，現場將有合格救生員、當地管理員維護水上安全，考量泳池空間，規劃採8至10點、10至12點、13至15點、15至17點共4個時段入場，由管理員進行登記每個時段約限制50人入場，歡迎民眾在炎炎夏日到泳池清涼消暑。

西螺鎮立游泳池將於7月5日至8月底開放，免費讓民眾入園消暑。（資料照）

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