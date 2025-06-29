不怕找無停車位！ 鹿港1日遊租機車免費停汽車

鹿港老街逢假日或慶典人潮爆滿，車位也一位難求。（資料照）

2025/06/29 15:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮周邊躍為全國景點王，但每到假日就是遊客多，車位更是一位難求，最近有業者推出「鹿港一日遊，租機車免費停車」，即遊客開車來鹿港小鎮，免費讓遊客停車，只需花費每小時100元租機車，不僅甚具機動性，還可避免因違規停汽車被開單的風險，更可騎機車暢遊鹿港老街、天后宮等熱門景點，一舉數得。

業者黃雍筆指出，鹿港老街全國知名，人潮絡繹不絕，但停車問題令遊客頭疼，平日停車就不容易，假日要找到停車位更有如「不可能的任務」，令遊客痛苦不堪；他們推出的「鹿港一日遊，租機車免費停車」，是在彰濱五路1段16號處（台17線與彰濱路口）設置1處停車、租車區，亦即此地目前有30輛機車，供外地遊客免費停放汽車，同時只需花費每小時100元承租機車，就可以暢遊整個鹿港小鎮。

請繼續往下閱讀...

他說，這處停車區設有遮陽設施，可停放1、200輛汽車，距離天后宮、老街等熱門景點只有1公里左右，要去台灣玻璃館、玻璃廟、白蘭氏雞精博物館也很方便，遊客不用擔心在鹿港市區找不到停車位，騎機車暢遊鹿港小鎮更具機動性，同時汽車也不用在大太陽底下曝曬，堪稱一舉數得。未來將持續推廣擴大實施。

立委黃秀芳、彰化縣議員賴清美等人出席開幕儀式，並試騎機車，盛讚業者的好點子，為遊客解決來鹿港小鎮遊玩的停車問題。賴清美並表示，雖然汽車停得遠一點，但不用與大家一起塞在鹿港市區，隨時可以鑽大街走小巷，暢遊鹿港省時又省力。

立委黃秀芳（左2）、縣議員賴清美（左4）等人在開幕儀式上試騎，直呼遊鹿港小鎮便利。（圖由賴清美提供）

鹿港小鎮每逢假日或慶典即車位一位難求，令遊客相當頭疼。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法