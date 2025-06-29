台東知本光電案解約 贊成派族人控縣府黑箱作業

贊成知本光電案的族人抗議縣府與少數族人黑箱作業。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/29 16:26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府數年前招商的知本光電案，面積約200公頃，卻因當地卑南族卡大地布部落族人意見分歧，縣府以業者未依合約取得部落共識為由解約。今天，縣長饒慶鈴與卡大地布部落簽訂活化利用縣有土地計畫合作備忘錄簽署儀式，引起光電案原諮商投票贊成派的族人在場拉白布條抗議，批評當時過半數贊成開發光電，被少數人推翻，如今縣府又與少數族人黑箱作業。

台東縣府與部落簽署土地活化

台東縣長饒慶鈴今天在部落簽署「台東縣政府與卡大地布部落簽訂活化利用縣有土地計畫合作備忘錄」，內容為「為活化利用知本地區縣有土地，並尊重原住民既有領域管轄權，承認原住民族土地及自然資源權利，積極維護發展原住民族文化，台東縣政府、卡大地布部落雙方特議定本合作備忘錄，作為確認雙方對於土地活化之規劃願景」，部落簽署人是三大家族的拉罕。

請繼續往下閱讀...

以「知本太陽能光電諮商同意開發過半數族人代表」名義出現在現場的族人陳榮福到場拉白布條抗議，指113年4月11日起，部落幹部會議報告縣府提出土地共管開始，至今經過多次討論確定於今年6月29日簽署合作備忘錄，這些過程沒有一次是部落共識決定，都少數幾人決議，他們通知族人參加會議方式是用臉書或其他電子通訊，因部落的族人多數不會使用臉書或不熟悉電子通信產品，導致多數族人並未參與會議，更不知道會議內容，這種草率聯繫方式，讓多數族人擔心他們的權益會被黑箱出賣，他堅決反對部落會議和縣府在這種情況下簽署的合作備忘錄。

陳榮福並說，卡大地布多數族人支持太陽能光電開發；而太陽能發電是綠能發電，可以永續利用的乾淨能源，也是符合台東縣電力自給自足的目標選項，卡大地布族人大力支持。他們肯定部落文化、祭典、技藝等傳承，但是在部落傳統領域開發建設的重大議題時，不同意在封建、獨裁的黑箱決策下接受結果，要遵守原基法，落實部落諮商規定。

台東縣長饒慶鈴今在卡大地布部落簽署活化知本縣有地備忘錄。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法