警示七美棘冠海星大爆發 志工隊長痛斥海保署與海管處失能

陳盡川對於七美海域棘冠海星，清除速度過於緩慢相當不滿。（陳盡川提供）

2025/06/29 15:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫在海上漂流、幸運獲救，並率先提出七美海域棘冠海星大爆發的澎湖海洋保護志工隊長陳盡川，再度發文抨擊海保署和海管處「遲鈍、無知、怠惰」，認為台灣的海洋生態環境保護管理，交由這群人在操縱，台灣的海洋怎麼會有希望。

陳盡川痛批，七美的棘冠海星 清除行政作為，是虎頭蛇尾，搞得沸沸揚揚場面十足，海委會主委管碧玲、海保署署長陸曉筠都來澎湖宣示。但激情過後，卻毫無方向，處理態度消極。澎湖海洋保護志工團隊一再提醒，七美全島都必須列入警戒狀態，積極勘查並即時清除。但到現在連（魚月）鯉灣小小的區域，都還有很大區域尚未執行巡查並清除，其外七美全島90%水域，就更遙遙無期了。

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志工團隊更一再訴求西吉、貓嶼、草嶼及花嶼，也可能有棘冠海星侵入並超量的危機，請緊急進行勘察。相信澎湖海洋保護志工團隊是可受委託最能勝任的。若委任其他團隊，我們都樂觀看待，只要有人能把事情做好即可，但相關單位卻遲鈍、無知、不理不睬。

陳盡川表示，志工團隊只使用一支潛瓶就發現4隻體型超過35公分以上的棘冠海星，由於該體型已為繁衍成熟期，因此預估西吉海域大小隻總數應有50隻左右。另外針對海保署花15萬元清除七美棘冠海星，成效卻似乎不佳，陳盡川表示若1交由海洋志工隊執行，他有把握將七美（魚月）鯉灣棘冠海星全數清除。

西吉海域發現的棘冠海星，都已達到成熟體型。（陳盡川提供）

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