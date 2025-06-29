動保團體明赴農業部抗議 籲廢止豬隻活體拍賣、轉型屠體評級

動保團體指出豬隻活體拍賣非常不人道又殘忍，認為應該轉為國際目前較常採用的屠體評級。（資料照）

2025/06/29 15:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣於5月底被世界動物衛生組織宣布為傳統豬瘟非疫區，成為亞洲唯一三大豬病非疫國，但豬隻卻仍停留活體拍賣，動保團體台灣動物社會研究會指出，活體拍賣殘虐豬隻，農業部應提出轉型屠體拍賣政策，動團明預計在農業部大門抗議陳情。

歐美日等國家豬隻都是從牧場直送屠宰場後，屠宰後再依肉品的油花等級評級計價，台灣則因民眾熱愛溫體豬肉，長久以來都採活體拍賣制度，也就是豬隻須先送活體拍賣競標後，再送屠宰場分切。

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台灣動物社會研究會指出，豬隻活體「豬隻活體拍賣交易制度」，讓每年約6百萬隻豬，在被屠宰成為人們的食物前，要被迫經歷一連串電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門等慘無人道的折磨虐待，認為台灣豬肉若要重返國際市場，農業部應該要積極提出轉型政策，跟上國際現代化的屠體評級交易制度，讓豬隻從牧場直送屠宰場，不要再被折磨。

台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、關懷生命協會、台灣動物平權促進會、台灣友善動物協會，將於明日前往農業部抗議並表達訴求，台灣動物社會研究會，也會公布針對全台肉品市場活體拍賣過程，殘虐豬隻的最新調查影像。

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