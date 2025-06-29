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    阿勃勒、紫薇、穗花棋盤腳……酷夏台北街頭花爭豔

    榮星花園兒童遊戲場旁的紫薇花盛開，是熱門的打卡點。（圖由台北市公園處提供）

    榮星花園兒童遊戲場旁的紫薇花盛開，是熱門的打卡點。（圖由台北市公園處提供）

    2025/06/29 15:06

    〔記者何玉華／台北報導〕盛夏酷暑！台北市街頭黃澄澄的阿勃勒花開正盛，紫紅色的「大花紫薇」也不遜色，市區榮星花園內還有如煙火般絢爛的穗花棋盤腳，以及明豔的紫薇花況，妝點出繽紛熱鬧的色彩。

    公園路燈工程管理處表示，阿勃勒屬落葉性大喬木，株高10至20公尺，冬季落葉，陽光直射，夏季有茂盛的羽狀複葉遮蔭，是熱帶地區常見的觀賞樹種，外觀上與黃花風鈴木相近，但阿勃勒的花常隨風吹拂而飄落，有「黃金雨」美譽；在內湖區三民國中周邊校園人行道、文德一號公園綠地及堤頂大道、中山北路、樂群一路等多處路段，以及美崙公園、克強公園、復興公園、公館公園等，皆可見蹤影。

    此外，內湖區行道樹中約有1500餘株大花紫薇，主要位於內湖路1段、民權東路6段、成功路、文德路、港墘路、金龍路及瑞光路等，6月中旬已為盛花期，賞花時間約還有1至2週。

    榮星花園內許多角落都能看到穗花棋盤腳身影，公園處表示，穗花棋盤腳又稱「水茄苳」，是台灣原生的中型喬木，常栽植於海濱地區。夏季是盛花期，由於花序下垂，花朵帶有淡淡的香氣，吸引昆蟲前來授粉；白天只能看到花苞，花朵只在夜間綻放，隔天清晨就凋謝，而有「夏夜煙火」或「一夜美人」的美譽。

    榮星花園兒童遊戲場附近可看到紫薇花盛開；紫薇別名「愛情樹」，象徵永恆的愛，常用於婚禮慶典活動以及庭園造景使用，每年約在6月至9月開花，是夏季公園內人氣最高的打卡點，推薦您一定要來欣賞。 

    黃澄澄的阿勃勒花盛開。（圖由台北市公園處提供）

    黃澄澄的阿勃勒花盛開。（圖由台北市公園處提供）

    榮星花園靠近民權東路與龍江路入口的平台，穗花棋盤腳盛開。（圖由榮星志工翁鳳嬌提供）

    榮星花園靠近民權東路與龍江路入口的平台，穗花棋盤腳盛開。（圖由榮星志工翁鳳嬌提供）

    炎炎夏日，內湖人行道上的大花紫薇盛開。（圖由台北市公園處提供）

    炎炎夏日，內湖人行道上的大花紫薇盛開。（圖由台北市公園處提供）

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