耗時3年多 西螺警分局新辦公廳舍落成

經3年多工程，西螺警分局新辦公廳舍終於落成。（記者李文德攝）

2025/06/29 15:01

〔記者李文德／雲林報導〕舊雲林縣西螺警分局因建築老舊龜裂、辦公空間等問題，縣警局斥資逾2.7億元原址重建，經3年多工程，今（29）日隆重舉辦落成竣工典禮。縣警局長李建民表示，期許新辦公廳舍帶給警員們友善勤務環境。

西螺警分局舊辦公廳舍建於1962年，坐落於西螺福興宮附近，但廳舍空間早已無法配合現代警政使用需求，且建築老舊多處出現風化，921地震造成龜裂，員警辦公十分克難，如第一、二、四組使用聯合辦公室，每逢大雨來時更是「外面下大雨，裡面下小雨」，經技師公會評鑑為耐震能力不足，因此規劃拆除重建。

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分局長閻百川表示，縣府自籌約2.3億元、中央補助4000多萬元重建，打造地上4層、地下1層，占地約1196坪的辦公廳舍，設有勤務指揮中心、行政辦公室、偵查偵訊區、多元服務櫃台與會議空間，全面導入綠建築與無障礙設計，施工期間分局內同仁遷移到廣興教育農園內的臨時辦公廳舍，西螺派出所則遷移到道之驛雲林形象物產館。

雲林縣長張麗善、縣議會議長黃凱、縣警局長李建民、立委張嘉郡、許宇甄、縣警局前局長林故廷、歷任西螺警分局長賴吉雄、甘炎民等人與地方鄉鎮長、民眾們一同參加新辦公廳舍落成典禮。

李建民表示，西螺警分局、西螺派出所約100名警力預計9月搬遷回新辦公廳舍辦公，盼新廳舍帶給警員們友善勤務環境。此外因應虎尾高鐵區發展，縣警局已選定虎興東二路、永興南七路口建置「數位科技警政大樓」暨「高鐵派出所」，占地千坪，目前正逐步規劃設計中，預計明年中旬動土，粗估經費近4億，除地方自籌外，將會向中央爭取補助款。

張麗善表示，期待全新啟用的西螺警分局廳舍可以守護大家安全外，更提供安全、方便的洽公空間。

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