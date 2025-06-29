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    全國特優學生舞蹈暨音樂展演登場 26校、逾千人輪番獻藝

    新北市三峽區龍埔國小參加113學年度全國舞蹈比賽兒童舞蹈（甜蜜探險隊）特優。（圖由新北教育局提供）

    新北市三峽區龍埔國小參加113學年度全國舞蹈比賽兒童舞蹈（甜蜜探險隊）特優。（圖由新北教育局提供）

    2025/06/29 14:56

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局主辦的「全國學生舞蹈暨音樂比賽特優團隊聯合展演」今日、7月2日於三和國中演藝廳及新北藝文中心登場，集結全市26支全國特優團隊輪番演出，逾千名師生參與。活動同步於教育局YouTube頻道直播，並新增互動體驗區與扭蛋抽獎，擴大藝術參與。

    市府教育局長張明文表示，今年在全國比賽中表現亮眼，舞蹈類奪得特優20座、優等85座，音樂類則囊括特優101座、優等308座，成績全國第一。自2023年開辦至今已邁入第3屆，共邀集19支音樂、7支舞蹈團隊演出，項目涵蓋絲竹、弦樂、打擊、直笛、口琴、古典舞、民俗舞與現代舞等，展現學生多元才藝。

    連續8年獲特優的新北高中打擊樂團，今年首度挑戰結合室外行進鼓與中西樂器混合演出，風格震撼。315班學生許子微分享，樂團讓她學會與夥伴「同頻呼吸」，是難忘的成長歷程。

    以《甜蜜探險隊》奪得全國特優的龍埔國小舞蹈團，演繹小螞蟻搬甜點的故事，展現團隊合作精神。國小3年級學生郭芊瑀表示，雖然練舞辛苦，但舞動後「心也暖暖的」。

    新北市三重區碧華國小國樂團參加113學年全國學生音樂比賽。（圖由新北教育局提供）

    新北市三重區碧華國小國樂團參加113學年全國學生音樂比賽。（圖由新北教育局提供）

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