武陵遊客中心建物受損改善 11/1重新開放

受地震、山區降雨影響，武陵遊客中心建物受損改善11月1日重新開放。（圖由雪管處提供）

2025/06/29 14:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處轄下的武陵遊客中心位於武陵遊憩區內，因武陵遊憩區栽種山櫻花、八重櫻、紅粉佳人等等各樣品種櫻花，廣受遊客喜愛，更是國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭重要棲地七家灣溪流域。不過，武陵遊客中心受長期地震影響加上近年來山區降雨影響，導致建築物屋頂、磁磚破損及天花板下墜，雪管處將於7月1日開始整修，估計11月1日重新開放，目前已販賣紀念品等為主的2樓空間也將嘗試改為藝廊方式呈現。

雪管處表示，武陵遊客中心於1995年11月落成啟用，整建後的遊客中心除提供更安全服務外，2樓將取消既有的生態解說品、紀念品、咖啡、輕食等簡易餐飲販售，改變為藝廊，將展出自然生態、相關文化等，不定時舉辦展覽，例如照片展等，希望透過展覽方式讓遊客能更了解武陵地區的各項特色，未來展覽內容詳細規畫仍在討論中。

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至於目前1樓展示區的武陵地區景點、生態介紹、登山互動體驗區、防治高山症與體驗初級攀岩技巧的抱石區等，整修後將保持，也提供遊客相關旅遊及登山資訊。

雪管處提及，取消2樓販賣區功能除為了呈現藝廊空間，武陵農場內設有其他販賣據點，也能避免功能重複。至於整修期間，遊客可至鮭魚生態中心展示館洽詢旅遊資訊、導覽服務等相關事項。

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