台東星空音樂會關山場稻田星斗滿天 下一站7/1知本森林

2025年「台東最美星空音樂會」昨晚在關山鎮登場，滿天星斗。（台東縣府提供）

2025/06/29 13:58

〔記者黃明堂／台東報導〕2025年「台東最美星空音樂會」昨晚在關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔登場，選在剛採收完進入休耕期的稻田，現場運用乾稻草製作「稻草捆」，將星空音樂會現場打造成無圍牆的「自然音樂廳」，結合周邊稻田景觀，空氣中瀰漫著土地與稻草的氣息，營造出專屬關山限定、感動人心的夜間體驗。

活動由在地學校表演團體開場，帶來深具文化底蘊的音樂展演，其中，關山國中合唱團以清亮齊整的音色著稱，連年代表台東參加全國合唱比賽，以青春之聲唱出土地的柔軟與希望；緊接著演出的關山工商布農歌謠隊承襲布農族古調傳統，曲調以八部合音為核心，屢次於全國學生音樂比賽中獲獎肯定，是布農文化傳承的重要代表之一。

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接續登台的貝克小姐帶來節奏感十足的原創作品，與現場觀眾熱情互動，炒熱氛圍；壓軸登場的南西肯恩則以深情嗓音演唱，讓不少聽眾陶醉其中，吸引逾4千多位民眾齊聚，滿天星斗下欣賞音樂。

一旁的「星空市集」也相當熱鬧，集結關山在地風味美食、手作選物與農產特色商品，讓遊客邊聽音樂、邊品味生活。另外結合社群的「放閃星任務」互動拍照活動也吸引民眾踴躍參與，紛紛與朋友、家人甚至一人自拍留念，只為留下最具紀念意義的一刻，並換得限定小禮。

縣政府表示，下一站音樂體驗活動即將在7/1 卑南鄉知本國家森林遊樂區舉辦，由池上大坡國小弦樂團、阿修阿田二重唱接力演出。

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