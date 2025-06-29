彰化人有福了！這2類對象屋頂種電 彰縣最高補助10萬元

為鼓勵裝設太陽光電，彰化縣政府今年砸下1500萬補助經費，住家與特定工廠裝設都有機會每案拿到 最高10萬元補助。（記者張聰秋攝）

2025/06/29 13:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕夏天來了，電費變貴，加上AI網路盛行，各行各業用電需求激增，未來的電價只會更貴，不單民眾透過住家屋頂種電，裝置太陽能發電，減少電費支出，就連工廠也是，為此，彰化縣政府今年再編列1500萬元經費，補助民眾與工廠業者裝設光電設施，目前經費還有，用罄為止。

這2項補助計畫為「建築物設置太陽光電計畫」和「特定工廠屋頂設置太陽光電計畫」都已執行多年，民眾與業主的申請意願逐年提高，根據縣府統計，彰化縣擁有全台最長日照時數，截至目前全縣再生能源總裝置容量已達4.26GW，保守估計下，每年約可供應近180萬戶家庭的用電需求，全國第一。

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今年，「建築物設置太陽光電計畫」經費1000萬元、「特定工廠屋頂設置太陽光電計畫」經費500萬元，每千瓦補助5000元，每案最高可補助10萬元，特定工廠申請時間今年11月30日截止，一般住宅到12月1日，不過，若經費用完，就不用受理申請補助。

縣府表示，2項補助方案依建築類別為區隔，一般住宅要是建物登記謄本或使用執照上的建物用途，有提及「住」、「住宅」或「住家」等用途的房子才符合補助資格，像是工廠、農舍、畜牧設施、公有建物、公寓大廈等建物屋頂就不得申請該項補助。本次計畫是補助在住宅屋頂設置太陽光電發電設備，且太陽能要申請人自己找光電業者裝，不是縣府幫申請人安裝，縣府只是補助申請人裝設太陽能上的相關費用。

目前，彰化縣取得特定工廠登記家數高達943家，榮登全國之冠，縣府希望藉由「特定工廠屋頂設置太陽光電計畫」，鼓勵業者在合法轉型過程中，同步設置太陽光電發電系統，因此今年一樣繼續推出補助方案。

縣府提醒民眾與業主，受理有時間限制，且要審查通過，才能取得補助費用，相關申請辦法可洽詢經濟暨綠能發展處綠能及公用事業科，（04）7531456，或上經綠處官網查詢公告內容。

彰化日照充足，民眾與工廠還有公家單位都搶搭屋頂種電熱潮，樓頂裝上太陽能板減少電費支出。（記者張聰秋攝）

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