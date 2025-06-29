推動露營區合法化 竹縣已有逾3成8業者跨過一階

尖石北角森林被新竹縣政府交通旅遊處稽查確認，位在不得設置露營區的第2級環境敏感地區內，業者承諾將配合退場，不再營運。（取自竹縣府官網）

2025/06/29 13:37

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣目前共有449家營業中或準備新設的露營場，裡面已經營業卻不合法的272家中有170家爭取合法化，經輔導已有55家通過第一階段取得了土地使用許可；而準備新設的170家業者，也有84家先拿到了土地使用許可。因此縣府交通旅遊處統計，目前營業中的279家業者，加上前述84家通過一階準備新開張的，全縣已共有139家露營業者通過了一階門檻，朝合法化走去的比例已經超過了3成8。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，依據中央的相關法令規定，要成為合法露營區，業者要提出申請，且先後通過第1階段取得土地使用許可，和第2階段完成辦理露營場的設置登記才行。

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目前全縣營業中的既有露營場共有279家，其中7家是合法經營者，分屬遊樂業或休閒農場。剩下272家既有非法業者中有170家申請縣府輔導合法，成功通過1階的有55家。此外，縣府也收到170家新設露營場的業者申請，當中已有84家通過1階要朝2階努力。

等於全縣現有或將新設的363家業者，提出申請接受輔導合法化後，目前有139家成功跨過了第1階段，取得了土地的使用許可，準備朝2階辦理登記走去，比例超過3成8。

陳盈州說，縣府交旅處同步也因應中央政策，加強稽查「第2級環境敏感地區」內不得設置的露營場，目前發現有6家，近期稽查了：尖石北角森林、恩典露營區以及關西鄭宅休閒會館，3家業者都簽署切結書承諾將不再營運，且配合縣府輔導退場。另3家：尖石喜嵐田園露營區、熊麻吉親子露營區以及野薑花露營區則是下一波稽查對象，縣府交旅處會依現勘結果做必要的處置。

新竹縣政府推動露營區合法化的同時，也積極查辦如圖位於禁止設置露營區的第二級環境敏感地區現況。（取自竹縣府官網）

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