消弭世代溝通差異 「強媽」教練助孩子適才適所

強湄芬是以教職為志的熱血職人，曾獲112年優秀運動教練獎。（教育部提供）

2025/06/29 13:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕被學生稱「強媽」的台中市大里高中田徑教練強湄芬，曾因要求學生「理平頭」引發新舊世代觀念差異的挑戰，但她透過不斷溝通，以及將不同性質的學生引導到不同田徑項目，讓學生能夠適才適所發展，並拿下好成績，一舉得到去年師鐸獎，也獲教育部選為教育家典範人物。

強湄芬早年是選手，她指出，過去日復一日刻苦的訓練就是為了有朝一日能站上領獎台，進入學校擔任教練以後，也不分晴雨陪伴學生訓練，但是卻逐漸發現不同世代間有著觀念上的落差，讓她遭遇不小的挑戰。

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強湄芬舉例，早年的田徑訓練講究團體紀律，她也要求男生一律理平頭，很多孩子的頭髮都是她親自理的。但現在孩子則會問「教練，可以不要嗎」、「一定要有一致性嗎？」新世代的孩子認為，態度認真與場上展現戰鬥力，跟頭髮並沒有絕對關係。

經過思考，強湄芬意識到，教練說一是一、講究服從的年代已經不再，新世代的孩子有自己的想法，必須花更多時間溝通。有了這一層領悟，在教學上就能變得更從容，也體認到陪伴是最重要的。

「強媽」不只是學生在訓練、生活及求學時堅強的後盾，受到挫折時，也會打電話給強媽傾訴，遇到叛逆不受教的孩子時，強媽更會拿出「虎媽」強勢的一面予以糾正。而在訓練上則嚴而不厲，會要求學生動腦解決瓶頸，亦透過軟言安慰鼓勵學生。

在強湄芬願意溝通、陪伴的指導之下，學生締造出許多紀錄。她舉例，有名體重100多公斤的男同學報名田徑隊，跑操場卻邊跑邊哭。經觀察孩子的天賦，知道他因為體重關係跑不快、跳不遠，建議改擲鉛球，並不斷參賽，讓他從丟鉛球會害怕閃避的小男孩，直到國三時拿下全中運冠軍。

強湄芬談到，一路上所遭遇的挫折她都覺得感謝，孩子們也是自己的老師。雖然自己一直沒有機會站上領獎台，但是看見帶出來的學生在運動場上屢創佳績，她也就心滿意足了。

強湄芬訓練的選手獲得113年全國中等學校運動會佳績。（教育部提供）

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