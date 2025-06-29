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    蔣萬安PK職籃球星！ 港湖盃投3分球得分 親揭「一直被兒子蓋火鍋」

    蔣萬安（右）下場打籃球揮舞汗水。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安（右）下場打籃球揮舞汗水。（記者孫唯容攝）

    2025/06/29 13:11

    〔記者孫唯容／台北報導〕首屆「台北港湖盃3x3籃球邀請賽」今（29）日在新湖國小舉行開幕典禮，台北市長蔣萬安、議員李明賢、職籃PLG桃園璞園領航猿副領隊陳信安、盧峻翔、李家慷等實力球星受邀出席。蔣萬安更穿上1號球衣下場打球，為隊伍連續得分，最後15秒時更一舉投下3分球，贏下比賽，引得滿堂喝采。

    第一屆港湖盃3對3籃球賽今天在新湖國小、三民國中登場，首屆舉辦就吸引60隊報名參加。蔣萬安身為籃球校隊出身，今天穿上1號球衣，與李明賢、新湖國小校長郭添財組隊，和陳信安、李家慷等專業球員下場PK，比賽最初蔣萬安似乎尚未掌握手感，連續兩球沒把握到得分機會，後續漸漸熟悉比賽氛圍後，為隊伍連續拿下比分，最後在倒數15秒時更一舉投下3分球，奪得勝利。

    蔣萬安一下場就被問說要不要簽約到桃園璞園領航猿，他笑稱「簽我兒子比較快」。蔣萬安在致詞時表示，自己私下常常看FIBA3對3的籃球賽事，現在大兒子蔣得立國二升國三長到181公分，已經比自己還要高，今年過年父子鬥牛時，快要打不過他「一直蓋我火鍋」，最後還被大兒子笑說「爸爸我是穿拖鞋在跟你比賽」，明年再辦港湖盃一定會叫他來參加。

    李明賢表示，「台北港湖盃3x3籃球邀請賽」耗時籌備超過一年，堅持使用FIBA 3對3的比賽規格與賽制，由於內湖南港有不少學生喜愛打籃球，無奈既有的比賽不多，因此催生港湖盃3對3籃球邀請賽，現階段從內湖南港開始，未來到士林北投各區串連，希望能變成全市FIBA的聯盟，成為固定的球季。

    蔣萬安傳球給李明賢。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安傳球給李明賢。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安投藍。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安投藍。（記者孫唯容攝）

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