苗栗後龍新港三路高鐵特定區3種速限 明起統一

後龍新港三路高鐵特定區3種速限，6月30日將統一。（民眾提供）

2025/06/29 12:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新港三路銜接台13甲線，位於高鐵特定區內路段行經重要場館客家圓樓，也是民眾通往高鐵苗栗站的重要道路。不過，新港三路設置之初因出現時速35、40、50公里3種速限，引起民眾反映，認為一條行經重要景點與高鐵站的道路不到2公里路段竟出現3種速限，希望改善。經提報道安會報後，苗栗縣政府交通工務處表示，將於30日派工速限統一為時速40公里。

經詢問為何新港三路位於高鐵特定區會出現3種不同速限，苗縣府交通工務處回應，新港三路為通往高鐵苗栗站重要道路，設置時便以時速40公里為標準，但2010年設置時因不同單位考量故出現高鐵六路口往東為時速35公里，往西則有時速40、50公里路段。

請繼續往下閱讀...

苗縣府交通工務處指出，後來巡查發現後便提報改善，近期經道安會報通過，考量原本設置之初因新港三路為銜接高鐵苗栗站要道，設計時速限即為時速40公里，廠商30日進場施工後速限將會統一。

轄區竹南警方則表示，包括道路相關權責單位與鎮公所於道安會報提出統一速限，警方將於統一速限後配合執法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法