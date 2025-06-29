漫步歷史場域！321巷藝術聚落戶外園區 7/1搶先開放

台南321巷藝術聚落7月1日起平日戶外午後開放入園參觀。（圖由南市文化局提供）

2025/06/29 12:43

〔記者王姝琇／台南報導〕台南新創藝文展演重要據點「321巷藝術聚落」，去年完成日式宿舍古蹟區修復，接續進行園區南、北館新建工程。為讓民眾能夠持續親近藝文場域、活絡在地文化資產，戶外園區自7月1日起開放平日下午入園參觀。

321巷藝術聚落前身為1930年代日軍步兵第二聯隊軍官宿舍群，戰後轉為成功大學教授住所，孕育畫家郭柏川創作生涯，更是導演李安少年時的生活場景，2013年轉型藝術聚落後，曾吸引不少藝文團體進駐，成為新創藝文展演重要據點。2020年啟動修復工程，保留杉木電桿、黑瓦屋頂及老榕樹群，並重用4558材積回收木料，締造文資永續典範。

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文化局長黃雅玲表示，321巷藝術聚落於去年完成日式宿舍古蹟區修復及周邊景觀工程後，配合台灣文博會、台灣設計展及台南藝術節等活動限定開放；今年上半年度文化局亦透過舉辦導覽、工作坊，讓民眾能夠持續親近321巷藝術聚落生態環境及文化資產，目前新建館舍基礎工程施作已階段性完成，自7月1日起開放每週一至五中午12時至下午4時入園，範圍為古蹟定著範圍（建物及庭院）以外之戶外場域，國定假日與園區公告休園日不開放。

黃雅玲指出，園區南館及北館新建工程預定於今年底完工，為加速321巷藝術聚落活化再利用，目前同步進行委外規劃，初步設定以跨域藝文共融為活化主軸，打造園區成為文化推廣及應用基地，預定今年下半年度公開招商評選出營運單位，公私協力共同推動台南藝文創新發展。

文化局今年上半年度透過舉辦導覽、工作坊，讓民眾能夠持續親近321巷藝術聚落生態環境及文化資產。（圖由南市文化局提供）

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