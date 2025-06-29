林保署偕原民會 國有林周遭部落將推天然人工林分流經營策略

賽夏合作社族人向原民會主委曾智勇說明如何運用生態平衡理念經營養蜂場。（林保署提供）

2025/06/29 12:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部林業及自然保育署近年和苗栗南庄賽夏蓬萊部落共管山林有成，在今年聯合國生物多樣性公約第16屆締約方大會周邊會議分享，獲與會者評論為教科書等級範例，林保署今（29日）和原民會首度舉行首長峰會，決議將盤點資源，以南庄賽夏部落為經營典範，逐步推廣到國有林周邊部落。

林保署和賽夏蓬萊部落近年共管山林，從過去的緊張衝突到現在相互合作，林保署署長林華慶表示，過去因為政策與法令限制，國有森林的保育與治理長期難以施展落實，部落生計也未能從森林獲益，隨推動山林共管，並且依照天然林與人工林不同特性，規劃不同的經營策略。

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林華慶指出，天然林由賽夏長老分享山林智慧結合生態旅遊，人工林則導入國際FSC驗證，委託除人撫育、採伐，採伐後的剩餘資材可提煉為精油、純露等高價值產品，也透過農業專家協助族人在森林周遭發展森林蜜、段木香菇等林下經濟。

南庄賽夏蓬萊部落的成功案例，也讓林保署和原民會首度舉行首長峰會，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur與林華慶也到現場訪查，林保署表示，這是中央政府首次由林業保育及原住民兩大行政機關在原住民族部落進行首長峰會，為自然資源與原住民事務展現指標性的意義。

林保署與原民會承諾未來將盤點、挹注跨部會政策資源，讓國有森林周邊部落都能借鏡南庄賽夏的人工林與天然林分流經營策略，找出最適合自己傳統文化的綠色森林產業，翻轉山村經濟。

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