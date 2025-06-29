飛姿似B-2轟炸機 網路販售遊隼幼鳥恐觸法

保育類猛禽─遊隼，其飛姿神似B-2轟炸機。（鳥友王國衍提供）

2025/06/29 12:32

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣被列為保育類的猛禽─遊隼，是世界上移動速度最快的動物，其飛姿神似美國B-2轟炸機。最近網路傳出有人在販售遊隼幼鳥等野生動物，引起鳥友憤慨。台南市農業局森保科長朱健明表示，最近有接獲民眾檢舉，將會同警方查緝，如有違反野保法，除涉及刑責外，最高可罰150萬元罰鍰。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，鳥友反映網路上出現有不肖業者在社群媒體成立私密社團販售台灣各種野鳥，其中包括被政府列為保育類的猛禽遊隼，雖然遊隼有開放人工飼養或繁殖，但需要向主管機關申請許可才能飼養。現今網路上販售活體野鳥十分氾濫，且極具爭議，除了野鳥，還有其他寵物蛇等各種動物。呼籲大家「沒有買賣，就沒有傷害」，一起努力讓鳥兒可以安然在台灣度冬。

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黃蜀婷說，遊隼在全球都有分佈，在台灣屬於不普遍的過境鳥及冬候鳥，在北部的北海岸地區有繁殖紀錄。遊隼飛行俯衝速度非常快，其飛姿及流線的外型更與最近轟動的美國B-2轟炸機神似，而為鳥友所津津樂道。根據維基百科的記載，遊隼以其速度著稱，在其特有的高速俯衝，時速可達到超過320公里，為地球上最快的動物。根據國家地理電視節目，遊隼的最高測速為時速389公里，比高鐵還要快。

南市森保科長朱健明表示，最近有接獲民眾檢舉，有人在網路上販售保育類野鳥遊隼幼鳥，依野保法規定，未經主管機關同意，買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物或其產製品者，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

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