桃市未婚聯誼戀愛版「你猜我畫」炒熱氣氛 11對佳偶成功配對

桃市府民政局在龍潭區繞山花舉辦未婚聯誼活動。（圖由民政局提供）

2025/06/29 12:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府民政局在龍潭區繞山花（三和青創基地）舉辦「幸福桃園．愛情結緣」未婚聯誼活動，共有77位單身男女熱情參與，票選冠軍的戀愛版「你畫我猜」遊戲，將現場氣氛炒到最高點，最後成功促成11對佳偶配對，後續桃園大廟景福宮及各區公所還有6場未婚聯誼活動。

民政局長劉思遠表示，去年單身聯誼活動迴響熱烈，40個名額供不應求，為回應民眾需求，今年加碼開放80個名額，但依舊瞬間秒殺，報名人數高達446人，競爭相當激烈，女性報名人數更突破60人，打破過往女性不願參加未婚聯誼的刻板印象。

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民政局統計，單身聯誼報名者背景亮眼，男性多來自中科院、中華電信、上市科技公司或是國營事業，女性包括教師、公務員及醫療體系專業人員，職業背景相當匹配。

「幸福桃園．愛情結緣」未婚聯誼28日在龍潭區繞山花舉辦，活動內容多元，有多肉植物DIY手作、趣味互動遊戲等，其中，最受矚目的戀愛版「你畫我猜」遊戲，4月在桃園民政好厝邊臉書「最讓你臉紅心跳的聯誼遊戲」票選中獲得最高票，果然讓參加者在笑聲中拉近距離，參加者郭先生說，猜字活動可以發揮想像力一起合作完成一張圖，真的很有趣，另位參加者湯小姐也說，覺得這個活動很有趣，剛開始不太確定怎麼玩，後來輪到她，她不知道要畫什麼只好畫人，大家都畫得很好，很喜歡跟大家一起合作的感覺。

民政局表示，不婚不生已成為國安問題，近年民政局積極串聯宮廟、公所及在地資源，提供安全、有趣又高品質的交友平台，要成為單身男女的「脫單助攻」神隊友，接續桃園景福宮及各區公所也將陸續推出6場單身聯誼活動，有興趣的民眾可關注桃市府民政局「單身聯誼專區」及「桃園民政好厝邊」臉書粉絲專頁。

桃市府民政局在龍潭區繞山花舉辦未婚聯誼活動。（圖由民政局提供）

桃市府民政局在龍潭區繞山花舉辦未婚聯誼活動，共有77位單身男女熱情參與，票選冠軍的戀愛版「你畫我猜」遊戲，將現場氣氛炒到最高點。（圖由民政局提供）

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