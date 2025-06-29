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    田間管理智慧化 阿里山高山咖啡更優質

    嘉義縣阿里山鄉鄒築園咖啡莊園裝置智慧監測系統。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣阿里山鄉鄒築園咖啡莊園裝置智慧監測系統。（嘉義縣政府提供）

    2025/06/29 12:19

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府「智慧農業推動計畫」協助咖啡園建置智慧農業設備，長期收集阿里山區氣象資料，透過溫濕度監控、土壤感測器與遠端控制系統，讓咖啡農得以即時掌握環境資訊。「鄒築園」與「卓武山莊園」響應田間管理導入智慧化設備，提升農事管理效率與咖啡品質，在「阿里山莊園咖啡精英交流賽」表現優異，展現智慧農業成效。

    縣府農業處長許彰敏指出，大阿里山地區海拔高、地形破碎、微氣候差異大，農事管理難度相對較高，為協助咖啡莊園解決難題，嘉義縣政府自2022年起補助咖啡園建置智慧化農業設備。「鄒築園」與「卓武山莊園」分別位於阿里山鄉的中北邊與最南邊，園主在地理位置迥異的兩座咖啡園設置氣象站，長期收集阿里山區氣象資料，透過溫濕度監控、土壤感測器與遠端控制系統，即時掌握環境資訊。

    鄒築園園主方政倫表示，導入智慧監測系統後節省約5成田間巡查時間，使用水資源降低約3至4成，咖啡產量與品質分別提升10%至20%，預計將再導入智慧管理系統，監測酸鹼值及氧氣，回溯製程中的溫濕度變化，未來可調出資料及記錄每個廠商所需風味，提供風味穩定且能重現的精品咖啡。

    卓武山莊園園主許定燁也說，過去田間管理以經驗為主，現在能透過手機App輔助田間管理，土壤濕度異常時會收到警示訊息，可以根據數據精準調整灌溉與施肥週期，大幅降低病害風險與人為誤判，讓咖啡風味更加穩定。

    許彰敏強調，鄒築園與卓武山咖啡莊園都是嘉義縣發展精品咖啡先峰，在極品咖啡占有一席之地，導入智慧農業節省人力與資源，讓園主有餘裕的時間將重心轉向採後處理與品質控管。縣府將進一步整合成功案場經驗，建立模組化操作流程與管理建議，幫助其他農民朋友認識智慧農業，加速產業轉型。

    鄒築園園主方政倫在其咖啡園裝置智慧監測系統。（嘉義縣政府提供）

    鄒築園園主方政倫在其咖啡園裝置智慧監測系統。（嘉義縣政府提供）

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