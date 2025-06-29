新北雙溪上林荷花盛開 農業局分享3招拍出夢幻美照

目前新北雙溪上林荷花田的荷花已經要進入滿花的高峰期。（記者羅國嘉攝）

2025/06/29 12:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕夏日正值荷花盛開時節，新北市雙溪區上林荷花田目前花況進入高峰期，約7.5公頃的荷田接連綻放，景致夢幻壯觀。市府農業局邀民眾把握花期前往賞花，同時也公開「拍荷花三大秘訣」，讓遊客輕鬆拍出如畫詩意美照。

秘訣一：善用景深與光影捕捉荷花美景

農業局建議，攝影時可將荷花作為前景，模特兒站在田埂上，利用構圖遮擋背景雜物，呈現「人比花嬌」的畫面效果。最佳拍攝時段為清晨與傍晚，柔和光線與高飽和色彩能強化層次與立體感，逆光與側光也能拍出唯美輪廓。

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秘訣二：大片荷田打造壯闊背景

農業局說，上林荷花田面積寬廣，適合使用廣角鏡頭捕捉大面積綻放的荷花畫面。無論仰拍、俯拍，皆能拍出壯觀夢幻的場景是網美取景首選。

秘訣三：自然互動創造畫面詩意

農業局建議，引導模特兒輕撫荷葉、撥動裙擺、低頭賞花或望向遠方，這些自然小動作皆能讓畫面更具生命力，營造生活感與文青氛圍。

雙溪區公所表示，上林荷花田面積約7.5公頃，採友善耕作方式種植，目前上林荷花田的荷花已經要進入滿花的高峰期，想賞花的民眾可要把握機會，錯過只能等明年，也提醒民眾行走田埂賞花時須特別注意安全，拍照應避免觸碰花葉，造成植栽損壞。

農業局長諶錫輝說，市府致力推動友善、有機農業及食農教育，打造永續共好的農業環境，並持續改善荷花田周邊設施，提升賞花體驗。相關荷花季相關訊息，可追蹤臉書「新北市雙溪區公所-雙溪荷所在」關注最新消息，歡迎大家到雙溪體驗好山好水好農產。

民眾與荷花拍美照。（記者羅國嘉攝）

新北市農業局推薦可到7.5公頃上林荷花田賞荷花。（記者羅國嘉攝）

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