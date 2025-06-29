公部門職安新制明起上路 打造友善職場保障公務員

考試院今修正發布「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，明起上路，以保障公務員有友善工作環境。（資料照）

2025/06/29 12:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院今修正發布「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」，內容包括將強化公部門安全衛生防護機制、提升高風險職務安全防護、完善職場霸凌預防申訴處理機制、落實逐級監督檢查及通報制度等4大重點，自明日起施行，以保障公務員有友善工作環境。

保訓會指出，新制將明定主管機關應召開「安全及衛生諮詢會」廣納專家意見；各機關並應組成「安全及衛生防護委員會」負責督導機關確實執行內部安全衛生管理事項，同時納入公務人員協會代表及3分之1以上之外部專家學者，藉由提高多元參與，賦予各機關安全衛生專業職能。

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此外，會針對危勞職務公務人員之職場安全提供多項專屬具體保障，包含提高健康檢查頻率並分級管理，健全高風險職務個人裝備之維護與汰換；建立現場安全管控及緊急應變方案；實施風險評估與個案通報追蹤等。

對於霸凌事件，則明定職場霸凌定義與提供個案判斷因素；建立公正申訴程序，提高調查小組外部成員比例；課責機關調查處理責任，迅速採取切實可行的補救措施；機關首長涉及職場霸凌的特別申訴、調查機制；對提出職場霸凌申訴者，不能有不利對待或不合理處置。

另外，包括重大職場死傷事故，應通報保訓會啟動調查與課責；逐級定期及專案安全抽查，及對違規未改善的懲處；對提出安全及衛生防護措施事項之建議者，不能有不利對待或不合理處置。

保訓會說明，配合修法，正積極研訂符合公部門職場特性的安全及衛生措施相關子法，並將推出公部門職場霸凌防治處理原則，以及各機關辦理安全及衛生抽查暨重大災害或死亡事故通報作業規範，供各機關遵循，盼藉由更明確的規範、更完善的保護措施，以及更嚴密的課責機制，打造安全、健康、友善的工作環境。

保訓會進一步提到，未來執行亦將結合公私部門專業力量，以最有效率的人力資源運用，透過逐級抽查課責機制，及保訓會外部客觀監督，以進一步強化公務人員安全衛生保障制度性功能的落實。

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