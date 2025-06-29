八里龜馬山紫皇天乙真慶宮二期動土 劉和然祈願地方發展工程順遂

新北市副市長劉和然於今（29）日上午代表市長侯友宜出席八里龜馬山紫皇天乙真慶宮二期工程動土大典。（記者羅國嘉攝）

2025/06/29 12:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市副市長劉和然今（29）日代表市長侯友宜出席八里龜馬山紫皇天乙真慶宮二期工程動土大典，活動在祥獅獻瑞與鑼鼓喧天聲中展開。此工程象徵宗教文化傳承與社區發展的重要里程碑，也為地方注入更多正能量與福祉。

劉和然表示，宗教信仰在社會中扮演安定人心的角色，感謝紫皇天乙真慶宮長年致力公益，不僅發揚玄天上帝濟世精神，更透過捐贈救護車、救災車、寒冬送暖、物資發放等實際行動，溫暖在地居民，連年獲得績優宗教團體表揚，深受地方肯定。

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民政局指出，真慶宮秉持「取之社會、用之社會」的理念，長期投入公益服務，積極響應市府推動的「實物銀行」及「新北市好日子愛心大平台」政策。未來廟方二期工程完工後，除擴大宗教服務功能外，也將提供更多元的休憩與社福空間，造福八里在地居民。

民政局說明，龜馬山紫皇天乙真慶宮為全國知名的朝聖旅遊勝地，地處視野開闊，可遠眺淡水河出海口、十三行博物館、台北港及漁人碼頭，融合宗教文化與自然風光，每年吸引大批信眾與遊客造訪。

新北八里龜馬山紫皇天乙真慶宮二期動土；圖左起為紫皇天乙真慶宮主任委員曾福灶、副市長劉和然。（記者羅國嘉攝）

新北八里龜馬山紫皇天乙真慶宮二期動土。（記者羅國嘉攝）

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