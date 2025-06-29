為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨水加持 台南水道波斯菊花海吸睛

    台南山上花園水道博物館波斯菊花海已成形，暑假期間將盛開。（記者劉婉君攝）

    台南山上花園水道博物館波斯菊花海已成形，暑假期間將盛開。（記者劉婉君攝）

    2025/06/29 12:11

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南地區近日雨勢助攻下，台南山上花園水道博物館c館東側的波斯菊花海區，已經逐漸成形，吸引不少遊客拍照取景，預計暑假期間將全面盛開，成為山區另一特色景點。

    台南山上花園水道博物館戶外空間寬廣，動植物生態豐富，搭配季節規劃的花海，與百年紅磚建築、藍天白雲襯托，成為熱門打卡景點，也帶動人潮親近古蹟。

    館方表示，配合土地運用，一般花海大都集中在春節前後，很少在夏天可以看到花海，館方為了提供更豐富的休憩體驗，於1個月前撒下波斯菊種子，經過梅雨季加持，生長狀況良好，目前已開放將近4成。

    而夏季氣候炎熱，園區腹地廣大，缺乏遮蔭，影響遊客入園意願，館方近幾年也在園區內普植各類樹種，目前綠蔭已然成形，搭配遊園小火車，以及戲水池，夏季入園人數明顯增加。

    館方指出，雖然前幾日台南山區豪雨打落樹枝，傷及部分花區，但影響有限，預計暑假期間，將迎來花海最繁盛的時候，屆時將舉辦系列活動，讓遊客不僅可以賞花、玩水，也可以參加豐富的戶外活動。

    暑假到台南山上花園水道博物館，不僅可以玩水，還可欣賞波斯花海。（記者劉婉君攝）

    暑假到台南山上花園水道博物館，不僅可以玩水，還可欣賞波斯花海。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播