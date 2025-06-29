雨水加持 台南水道波斯菊花海吸睛

台南山上花園水道博物館波斯菊花海已成形，暑假期間將盛開。（記者劉婉君攝）

2025/06/29 12:11

〔記者劉婉君／台南報導〕台南地區近日雨勢助攻下，台南山上花園水道博物館c館東側的波斯菊花海區，已經逐漸成形，吸引不少遊客拍照取景，預計暑假期間將全面盛開，成為山區另一特色景點。

台南山上花園水道博物館戶外空間寬廣，動植物生態豐富，搭配季節規劃的花海，與百年紅磚建築、藍天白雲襯托，成為熱門打卡景點，也帶動人潮親近古蹟。

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館方表示，配合土地運用，一般花海大都集中在春節前後，很少在夏天可以看到花海，館方為了提供更豐富的休憩體驗，於1個月前撒下波斯菊種子，經過梅雨季加持，生長狀況良好，目前已開放將近4成。

而夏季氣候炎熱，園區腹地廣大，缺乏遮蔭，影響遊客入園意願，館方近幾年也在園區內普植各類樹種，目前綠蔭已然成形，搭配遊園小火車，以及戲水池，夏季入園人數明顯增加。

館方指出，雖然前幾日台南山區豪雨打落樹枝，傷及部分花區，但影響有限，預計暑假期間，將迎來花海最繁盛的時候，屆時將舉辦系列活動，讓遊客不僅可以賞花、玩水，也可以參加豐富的戶外活動。

暑假到台南山上花園水道博物館，不僅可以玩水，還可欣賞波斯花海。（記者劉婉君攝）

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