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    第5屆「新竹良品・縣上好禮」徵選 號召在地優質業者參與

    入選「新竹良品・縣上好禮」的商家，可以享有新竹縣政府統一推廣的平台和媒體曝光等資源。（圖擷取自竹縣府官網）

    入選「新竹良品・縣上好禮」的商家，可以享有新竹縣政府統一推廣的平台和媒體曝光等資源。（圖擷取自竹縣府官網）

    2025/06/29 12:18

    〔記者黃美珠／新竹報導〕每2年徵選1次的「新竹良品・縣上好禮」今年邁入第5屆，從即日起到7月30日為止啟動最新一輪的徵選活動，縣府產業發展處將在週四、7月3日於縣府前棟3樓的簡報室舉辦徵件說明會，號召縣內在地的優質業者踴躍報名，這次預計將徵選至少百件新竹縣的優質伴手好物推薦給大家。

    縣府產發處經貿事務科表示，「新竹良品」每2年徵選1次，每次推出至少100件的新竹縣在地特色好物，充當所有民眾年節送禮，或是平時自用的「好顧問」。其中廣受好評的「經典款」佔有2到3成不等，可見透過「新竹良品」的推廣與發酵，確實讓新竹縣的優質特色產物已經獲得消費者的信賴與肯定。

    今年「新竹良品」徵選活動已邁入第5屆，累計也已經推廣了數百項在地的優質商品，內容雖以食品為主，但是涵蓋有：特色甜點、風味茶飲、客家農產加工品等，另外近年逐漸備受青睞的文創商品，包含文化工藝設計品在內也逐漸增加，展現新竹縣豐富多元的地方特色，也豐富了「新竹良品・縣上好禮」。

    縣府產發處長陳偉志說，「新竹良品・縣上好禮」具有嚴選、認證、推廣3大核心精神，因此逐步建立起具公信力的品牌行銷平台，每屆徵選過後，透過這個品牌的整合推廣，也有效提升了參與店家的曝光度跟經濟收益。

    第5屆徵選全面採線上報名與無紙化繳件作業，只要是設籍或營運在新竹縣內、商品具原創性、地方連結與市場潛力者，都可以報名參加。徵選還提供檢驗補助，入選商品除可加入品牌型錄，還能優先參與縣府未來各項展售、媒體行銷與平台推廣資源。

    第5屆「新竹良品・縣上好禮」即日起辦理徵選，週四將舉辦說明會。（圖擷取自竹縣府官網）

    第5屆「新竹良品・縣上好禮」即日起辦理徵選，週四將舉辦說明會。（圖擷取自竹縣府官網）

    第5屆「新竹良品・縣上好禮」即日起辦理徵選，週四將舉辦說明會。（圖擷取自竹縣府官網）

    第5屆「新竹良品・縣上好禮」即日起辦理徵選，週四將舉辦說明會。（圖擷取自竹縣府官網）

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