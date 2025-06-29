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    屏東縣長盃拳道錦標賽 230名選手參與競技

    屏東縣長盃拳道錦標賽，230名選手參與競技。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長盃拳道錦標賽，230名選手參與競技。（記者葉永騫攝）

    2025/06/29 12:16

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長盃跆拳道錦標賽今天（29日）在仁愛國小活動中心舉行，共分成品勢及對練兩大項目，計有14組，230名年輕學生選手參加，立委鍾佳濱、徐富癸都到場參加，鼓勵選手們爭取代表屏東參加全國比賽，為家鄉、為台灣爭取更好的成績。

    屏東縣今年在全中運及全大運跆拳道項中表現亮眼，其中新園國中黃庭芸獲得全中運國女組跆拳道對打63公斤級金牌，東港高中黃宜婷在全中運3連霸，屏東科技大學林晏竹、藍雅軒、薛庭安在全大運一般女生組跆拳道品勢團體組中奪冠，展現屏東縣選手的實力。

    立委鍾佳濱、徐富癸則表示，屏東縣有完整的培育選手環境，今天的比賽就是一個提升選手實力的地方，透過交流切磋，檢視自己的實力，也讓運動風氣更加蓬勃發展，厚植體育人才，也鼓勵選手全力以赴，將來不但能為家鄉爭取榮譽，更能為台灣在國際舞台上爭取光榮。

    縣府教育處指出，屏東縣對於體育發展秉持著向下扎根、向上發展的理念，動四級五區體育人才培育政策，改善川練設施、完善軟體資源，讓優秀的髒育種子能夠茁壯成長，也由舉辦賽事來到以賽代訓的成果，讓選手在實戰中磨練技術，提升時應變能力，強化心理素質，而比賽時也比照奧運，採取電子護具，讓競賽更國際化，符合現代競賽潮流。

    屏東縣跆拳道金牌選手黃庭芸、黃宜婷。（記者葉永騫攝）

    屏東縣跆拳道金牌選手黃庭芸、黃宜婷。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長盃拳道錦標賽在仁愛國小活動中心舉行。（記者葉永騫攝）

    屏東縣長盃拳道錦標賽在仁愛國小活動中心舉行。（記者葉永騫攝）

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