「童遊喜悅．水漾派對」馬公市立幼兒園歡度難忘畢業典禮

小朋友們興奮打水仗，為自己留下難忘畢業回憶。（記者劉禹慶攝）

2025/06/29 12:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年輕果然就是有創意！馬公市長黃健忠主政的市公所，今（29）日在鐵線社區活動中心旁光電球場，舉行馬公市立幼兒園11第13屆畢業典禮。以「童遊喜悅．水漾派對」為主題，跳脫傳統制式流程，首度規劃大型打水仗活動，讓154位畢業生在水花飛濺與笑聲中，為幼兒園生活留下難忘回憶。

畢業生分別來自園本部67位、東衛分班44位與澎南分班43位。典禮由剛從大仁科技大學研究所畢業的市長黃健忠穿著畢業袍，帶來畢業班小朋友入場揭開序幕，緊接著展開水漾互動活動，展現其在園期間累積的協作與表達能力。園方亦用心安排美食饗宴區，讓親師生共聚時光，並設置更衣空間與接駁專車，活動流程周全細緻，充分展現教育現場的貼心與專業。

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馬公市長黃健忠表示，孩子的人生第一場畢業典禮，不僅是階段性的里程碑，更是邁入正式學習歷程的起點。透過充滿創意的活動設計，讓孩子在遊戲中學會合作與分享，實踐「玩中學、學中樂」的核心理念。他強調：「教育的根基不在填鴨，而在於引導孩子從生活中建立信心與態度，這將是他們終身學習的重要起點。」

園方表示，馬公市立幼兒園未來將持續推動以兒童為本的主題式教學，結合在地探索、戶外學習與親子互動，打造具備溫度與彈性的學習場域，讓孩子在安心環境中發展潛能、快樂成長。

馬公市公所將持續與親師生攜手合作，落實教育政策與照顧服務，建構更友善、更安心的育兒環境，讓教育成為城市永續發展中最堅實的力量。

馬公市長黃健忠甫由大仁大學研究所畢業，穿著畢業袍領軍畢業典禮。（記者劉禹慶攝）

各界嘉賓向畢業生祝賀，頒發畢業證書。（記者劉禹慶攝）

前馬公市長葉竹林也參加畢業典禮，並在幼兒園畫框前留影。（記者劉禹慶攝）

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